Первокурсники военного лицея торжественно принесли клятву лицеиста

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-15T15:18:44+03:00

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Звуки военного оркестра, торжественное построение на плацу и взволнованные родители.

Волнительный момент для родителейФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В донецком военном лицее - праздник. 180 молодых ребят принесли клятву хорошо учиться и верно служить Отечеству.

- В этом году у нас приемная кампания была не совсем обычная, потому что количество желающих поступить в это учебное заведение было намного больше, чем в другие годы, - рассказывает начальник Донецкого военного лицея Владимир Тарасов.- Был конкурс, отбор. Я думаю, что это связано с возросшим чувством патриотизма. К тому же, контингент, который поступает сюда - это, в основном, дети военнослужащих, сироты, дети из малообеспеченных семей. Ну, и обычные ребята, те, кто проходит по конкурсу.

Клятва лицеистовФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Если в прошлом году набор составлял 150 человек, то в этом - пришлось добавить еще одну группу. И все равно, конкурс был очень большим. Всего в лицее сейчас обучается 330 ребят. После окончания учебы они поступают в высшие учебные заведения, которые готовят военных и сотрудников силовых структур - МВД, МЧС.

- Сегодня молодые люди полноправно надели погоны. Погоны никогда не были легкими. У них впереди много трудностей. Но будут и победы, будут радости, - говорит начальник Донецкого высшего общевойскового командного училища Михаил Тихонов. - Лицей у нас имеет историческую традицию везде выигрывать. Ребята хорошо подготавливаются, и когда они уже идут в высшие учебные заведения дальше, с ними приятно работать.

Многие из тех, кто поступил в лицей, давно мечтали о военной карьере, кто-то задумался о выборе профессии недавно.

- Когда началась война, я четко понял для себя, что хочу быть военным. Я начал искать, спрашивать, узнавать и мой выбор пал на Донецкий военный лицей, - говорит ученик 1 курса Донецкого военного лицея Даниил Юдин. - Я хорошо сдал вступительные экзамены, а потом с 24 августа по 1 сентября у нас была неделя так называемого курса молодого лицеиста. Неделя длилась, как будто год и была очень тяжелой. Но это лучше, чем на гражданке. Было очень непривычно: ты принадлежишь полностью службе, учебе. Сейчас уже привык.

Первокурсник Даниил ЮдинФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Поздравить лицеистов, их преподавателей и родителей пришел врио Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Растут новые поколения, получаются из них патриоты. Это сейчас уже видно, когда мы смотрим им в глаза, когда они уверенным шагом пытаются пройти и показать свое мастерство в строевой подготовке. Это та опора, на которую мы сможем возлагать свои надежды, и сейчас уже это делаем. Поэтому, нам только остается пожелать удачи, быть верным клятве, быть настоящим патриотом и стойко пройти все трудности, которые им предстоит пройти.

По традиции, торжественная церемония завершилась возложением цветов к памятнику выпускникам Донецкого высшего военно-политического училища, погибших при исполнении служебного долга.