Двадцатый юбилейный фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур – 2018»: на глазах дончан за один день соберут часовню имени святых Космы и Дамиана

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-15T14:56:21+03:00

«Комсомолка» побывала в гостях у главного донецкого кузнеца и создателя Парка кованых фигур Виктора Бурдука и узнала, чем удивят дончан в этот раз на фестивале

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Здесь всегда уютно и тепло, а еще как-то по-особенному защищенно, никакая нечисть тут не выдержит. В горне горит огонь, пахнет горячим железом, воздух сотрясается грохотом и лязгом, а молчаливые мастера сосредоточено заняты настоящим мужским ремеслом – подчинением металла своей воле. И тут сразу понимаешь, что такие бы ребята, будь их воля, уже давно бы и войну остановили, а не баловались минсками. Сумели же они создать гордость Донецка, то, чего нет ни в одном городе – Парк кованых фигур!

Здесь как-то по-особенному уютно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У донецких кузнецов работы сейчас невпроворот – 22 сентября очередной фестиваль кузнечного мастерства. Главный донецкий кузнец, создатель Парка кованых фигур – Бурдук Виктор Иванович встречает меня за столом, заваленном эскизами и рабочими чертежами.

- Виктор, чем удивите в этот раз дончан? Ведь это, если не изменяет память, юбилейный, двадцатый фестиваль?

- Да, совершенно верно! Оказалось, на всем постсоветском пространстве у нас в Донецке старейший фестиваль. Никакие дефолты, кризисы и войны не смогли помешать нам его проводить. Как только в прошлом году мы завершили очередной 19-ый фестиваль, я кинул клич: думаем над темой следующего. Хотелось что-то сделать новое, авангардное, поменять стиль творчества. И вдруг ко мне приезжает наш известный силач Дмитрий Халаджи, весьма начитанный и сведущий всего, что касается славянских традиций, православия, и предлагает идею - построить обыденную часовню. Такая часовня создается за один день, пока солнышко обойдет горизонт, отсюда и ее название. Обыденные храмы создаются как символы божественной помощи и заступничества за верующих людей. Сооружая эту часовню, мы просим умилостивления бога, отвращения от людей стихийных бедствий и катастроф. Идея мне эта очень понравилась!

Святые Косма и Дамиан. Их икона будет в иконостасе часовни. Фото: архив Виктора Бурдука

- Кстати, все темы ваших фестивалей полны идей пацифизма.

- Да, это композиции «Голуби мира», поклонный крест «Спаси и сохрани», «Перекуем мечи на орала», «Не зло победит зло, а только любовь». И все эти идеи очень близки не только дончанам, но и людям во всем мире. Тому подтверждение, что мы до сих пор получаем авторские миниатюры к нашим композициям – это и голуби мира, и слезы к нашему кованому дереву. В этот раз тоже заявки на участие мы получаем с Питера, Перми, Крыма.

Работы идут.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Но это же сколько работы? Успеете уложиться в один день?

- Ну, чертежи и заготовки будем делать заранее. Часовня эта будет посвящена святым врачам-бессребреникам Косме и Дамиану, а они, в том числе, считаются покровителями кузнецов. Кузнец из Питера – Володя Саханевич, который преподает в Санкт-Петербургской академии имени Штиглица (бывшее художественное училище имени Мухиной), предложил нам эскиз часовни. Мы получили на это благословение митрополита Донецкого и Мариупольского - Иллариона. В часовне будут три двери, задняя стена будет создана из сплетенных ветвей калины, ее украсит иконостас с иконами Космы и Дамиана и еще три других, одна из которых – витражная, а под куполом часовни будет кованая люстра.

Детали будущей часовни. Фото: архив Виктора Бурдук

- А кто помогает вам в проведении фестиваля?

- Все делаем мы сами, спонсоров у нас нет. Раньше до войны здесь стучали десятки молотов, можно было часть прибыли оторвать на фестиваль. Сейчас очень непросто. Я собрал своих кузнецов и прямо спросил: «Делаем за свой счет? Я металл дам, кто-то еще чем-то поможет». Все ребята согласились, взяв на себя каждый, что может. Для нас главная мотивация – это люди, которые приходят на наши фестивали, хочется дарить им радость.

Это колонна будущей часовни.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А кто потом поддерживает состояние готовых фигур, что уже находятся в парке?

- Это огромная проблема. Парк разрушается, скажу честно. Мне на это больно смотреть. Ведь это металл, за ним особый уход нужен. Я давно, еще до войны, вынашивал мечту, чтобы Парку кованых фигур присвоили статус музея, неважно: республиканского или городского. Тогда до войны эта идея не понравилась Киеву, не захотели они нам в Донецке открывать музей. А сейчас это вполне можно осуществить самим. Мы хотим поставить в парке скульптуру в виде наковальни, где для дончан можно проводить мастер-классы и экскурсии, рассказывая историю каждой композиции парка. Сюда можно приглашать именитых кузнецов из России. Это будет не только элемент шоу, но и позволит нам сохранить наш парк - уникальное достояние Донецка, кроме того, это и детей наших поможет воспитать в любви к труду, в понимании прекрасного. Надеюсь, что наши власти поддержат эту идею.

Программа фестиваля довольно насыщенна.

- Хотелось бы верить! Но фестиваль не за горами, что ждет на нем дончан в этот раз?

- Надеемся, приедет наш друг Дмитрий Халаджи и порадует своим выступлением. А также традиционно проведем мастер-классы от наших кузнецов, сварим кузнечную кашу «Братчину», увидим выступление спортивно-конного клуба «Татерсаль», будет выставка «Аллея мастеров» и «Медовый ряд», фестиваль рок-музыки «Рок-кузня» и, конечно, проведем свадебный обряд с изготовлением оберега для молодых. А окончится праздник открытием и освещением нашей Часовни имени Космы и Дамиана, которую мастера будут создавать буквально на глазах дончан в течение дня. Стоять она будет недалеко от беседки влюбленных, площадка уже готова, а в дальнейшем там будут проходить молебны.

Идею обыденной часовни предложил известный силач и наш земляк - Дмитрий Халаджи.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А мы напоминаем, что фестиваль начнется в 10.00 в субботу 22 сентября. Приходите и вы получить незабываемые впечатления на празднике музыки, металла и красоты!