Денис Пушилин рассказал - кто причастен к убийству Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-15T11:15:55+03:00

Есть версия, что главный подозреваемый задержан и дает показания

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при участии пятого департамента ДКР СБУ, к теракту также причастны западные спецслужбы.

«В результате дальнейшей работы спецслужб (ДНР) , анализа остатков взрывного устройства, выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб»,— рассказал журналистам Пушилин (цитата по «РИА Новости»), сообщает "Коммерсант".

Врио главы республики также сообщил о задержании первого подозреваемого по делу, который уже дал признательные показания.

«Нашими правоохранителями проведен ряд мероприятий . Есть понимание, кто это сделал»,— добавил Денис Пушилин.

Скрин подозреваемого - посетителя кафе "Сепар"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В МВД ДНР "КП" эту информацию пока не подтвердили. Однако, еще со вторника на их официальном сайте уже не было скриншота главного подозреваемого - молодого мужчины, который был в кафе "Сепар" незадолго до взрыва 31 августа.

Кстати, именно СБУ в тандеме с западными спецслужбами подозревал и сам Глава ДНР, когда погибли комбаты Гиви и Моторола.

ВЕРСИЯ

В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

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