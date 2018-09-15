Волкер обвинил Киев в равнодушии к жителям неподконтрольного Донбасса. Что это значит?

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-15T08:29:55+03:00

"Это позорно!" - Прозвучало в адрес незалежной от американского друга и покровителя по поводу военного конфликта на Донбассе. ФОТО: image.zn.ua

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"Это позорно!" - Прозвучало вдруг в адрес незалежной от американского друга и покровителя по поводу военного конфликта на Донбассе. С чего бы это? А вдруг США сделало шаг к прекращению войны? Увы, это иллюзии.

А громкое заявление спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что Киев делает недостаточно для соотечественников, живущих на неподконтрольной Украине территории Донбасса, прозвучало в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Волкер утверждает, что у украинских властей нет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта. По его словам, предварительные идеи по реинтеграции "не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства". "Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", – отметил американский дипломат.

Волкер уверен, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями.

Что значат эти заявления американского дипломата для жителей ДНР и ЛНР? С таким вопросом "КП" обратилась к донецкому политологу Дмитрию Кузьменко.

- В этом заявлении Волкер как бы отошел от традиционной антироссийской риторики и признал очевидные факты, - говорит политолог. - Но в нынешней международной политике Россия по - прежнему считается агрессором, а Украина - жертвой. Критиковать жертву не принято, а если и делать это - то аккуратно и мягко. А так же многое прощать. Для Донбасса слова Волкера ничего не значат и ни к чему не приведут. По крайней мере, до Президентских выборов А сейчас война выгодна. Это - способ обогащения для нынешней власти и способ повышения влияния как для националистов, так и для таких ястребов в политике, как Порошенко.