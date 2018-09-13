2018-09-13T14:52:27+03:00
Политика

Министерство доходов и сборов проверит специальная комиссия

Врио Главы ДНР Пушилин распорядился создать специальную комиссию для проверки деятельности министерства доходов и сборов.
Ольга ГОРДО
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Министерство доходов и сборов ДНР проверит специальная комиссия. Фото: dan-news.infoМинистерство доходов и сборов ДНР проверит специальная комиссия. Фото: dan-news.info
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Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин распорядился проверить деятельность министерства доходов и сборов. Для этого будет создана специальная комиссия. Соответствующее распоряжение уже подписано.

«В срок до 14 сентября 2018 года из числа работников МГБ, МВД, Министерства финансов ДНР создать межведомственную комиссию по проверке деятельности Министерства доходов и сборов, в состав которой от каждого из вышеуказанных органов включить не менее пяти представителей, обладающих соответствующей квалификацией и достаточным опытом», — говорится в распоряжении.

Надзор за соблюдением законности при проведении проверки обеспечивает исполняющий обязанности Генерального прокурора ДНР. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложен на советника Главы ДНР Виктора Колесника.

Напомним, Александр Тимофеев, который до недавнего времени возглавлял министерство доходов и сборов ДНР, на данный момент находится в России.

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