Расследование по делу убийства Захарченко продолжается. Полиция ДНР ищет предполагаемого убийцу

СЕГОДНЯ 21:32 2018-09-12T21:50:28+03:00

В тот день он заходил в кафе «Сепар» [видео]

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МВД ДНР объявило в розыск мужчину, который может быть причастен к теракту в кафе «Сепар», в результате которого смертельные ранения получил первый Глава ДНР Александр Захарченко.

- На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко, - сообщили правоохранители.

По их данным, этот мужчина 31 августа 2018 года находился в «Сепаре».

- Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам: 062-301-82-11 либо 102. Конфиденциальность гарантирована, - обратились в МВД ДНР.

5 сентября правоохранители уже объявляли в розыск предполагаемых виновников в совершении террористического акта в кафа «Сепар». В поле зрения полиции попали – двое седовласых мужчин пенсионного возраста. Один из них носит очки, о другом известно, что он в момент посещения кафе был в кепке.

Вниманию граждан!.На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе Сепар , в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко. 31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам: 062-301-82-11 либо 102. Конфиденциальность гарантирована.

Ранее розыскиваемые. Фото: МВД ДНР

Ближе к вечеру в пресс-службе МВД Республики сообщили, что двое объявленных в розыск мужчин оказались не причастны к делу об убийстве Главы ДНР Александра Захарченко.

- Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена, - отметили в ведомстве.

Следствие по делу теракта в кафе «Сепар» продолжается. Россия направила в Донецк специалистов ФСБ для помощи в расследовании дела. Информацию об этом подтвердил руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.

- Специалисты там уже работают, - сказал Беседа.

Расследование по делу теракта продолжаетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, в результате террористического акта в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина погибли два человека: Глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель Вячеслав Доценко. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

На церемонию прощания с первым Главой Республики Александром Захарченко, которая проходила в театре оперы и балета, пришли 200 тысяч дончан. Похоронили его на кладбище Донецкое море, на котором похоронены легендарные комбаты «Сомали» и «Спарты» Гиви и Моторола.

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На фотографиях, которые обнародовали полицейские – двое седовласых мужчин пенсионного возраста. Один из них носит очки, другой в момент посещения кафе был в кепке (подробнее…).

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В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

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