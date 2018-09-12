В ДНР объявили в розыск предполагаемого убийцу Захарченко

СЕГОДНЯ 19:21 2018-09-12T19:34:02+03:00

В тот день он находился в кафе «Сепар»

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МВД Донецкой народной республики объявило в розыск мужчину, который может быть причастен к теракту в кафе «Сепар», в результате которого смертельные ранения получил первый Глава ДНР Александр Захарченко.

- На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко, - сообщили правоохранители.

Расследование по делу теракта в кафе "Сепар" продолжаетсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По их данным этот мужчина 31 августа 2018 года в кафе находился в «Сепаре».

- Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить по телефонам: 062-301-82-11 либо 102. Конфиденциальность гарантирована, - обратились в МВД ДНР.

Место, где был совершен терактФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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На фотографиях, которые обнародовали полицейские – двое седовласых мужчин пенсионного возраста. Один из них носит очки, о другом известно, что он в момент посещения кафе был в кепке.

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ВЕРСИЯ

В окружении главы ДНР был предатель

Картину убийства Александра Захарченко описал его советник и друг Александр Казаков. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе «Сепар». Сначала внутрь зашел охранник, за ним — глава ДНР, следом — еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, позывной Ташкент. В этот момент и сработал фугас. Захарченко и один боец погибли. Еще несколько человек, в том числе «Ташкент» получили ранения. Вопреки рекомендациям врачей, Тимофеев появился на похоронах главы ДНР. По нему было видно, что в результате взрыва он получил сильные ожоги и ранение головы. С ним, к слову, связывают одну из версий теракта, которые сейчас обсуждаются в СМИ (подробности)

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