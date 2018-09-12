Наградили себя сами. Сайт «Миротворец» подделал благодарность министерства информационной политики Украины

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-12T15:21:16+03:00

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Министерство информационной политики наградило скандально-известный сайт «Миротворец». Вот только, правда, в самом ведомстве об этом ни сном, ни духом.

Экс-замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова была просто шокирована награждением этого сайта, заявив, что это – фейк, не было никаких награждений и вовсе. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

- Еще один пример того, как фейкуют миротворцы. Причем даже когда их слова о получении благодарности опровергли, они продолжают упорно доказывать, что она у них же есть, даже не найдя похожего шрифта, которым они вписали в благодарность свое название, - написала экс-замминистра.

Попова также отметила, что «благодарность» была подделана. Об этом свидетельствует шрифт, которым написано название «Миротворец».

Источник одного из украинских информационных изданий в министерстве информационной политики Украины подтвердил, что шрифт – отличается от оригинала.

- Шрифт другой. Думаю, в «Миротворце» взяли как образец реальную подяку от МИП кому-то, с кем мы реально сотрудничали, и вписали просто своё название. Но шрифт, которым написали свое название, другой. Там редкий шрифт. Они пытались подобрать похожий, но не нашли именно такой, - сообщил он журналистам.

Кроме этого на фото «благодарности», которое сотрудники с ликованиями опубликовали в социальных сетях - не видно даты выдачи.

- Дату не показывают, потому что прямо рядом с ней пишется порядковый номер «подяки». Их выдача строго регламентируется, - добавил сотрудник мининформполитики незалежной.

Напомним, что вчера на странице сайта «Миротворец» в Facebook появилась информация о том, что они были награждены благодарностью министерством информационной политики Украины.

В благодарственном письме указано, что «Миротворец» награждается «за поддержку информационного суверенитета Украины, принципиальную позицию в вопросах защиты национальной безопасности и настойчивую работу в интересах свободы слова и мысли».

- Тот случай, когда гордишься наградой за деятельность по укреплению свободы слова в Украине. Вторая награда (подяка) Центру Миротворец была вручена МИП Украины в конце 2015 года. Чья это была инициатива мы не знаем, но подяку приняли с чувством глубокого удовлетворения. Это не шутка, - написали сотрудники «Миротворца» в соцсети (подробнее...)