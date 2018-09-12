ДНР поставит в ЛНР автобусы собственного производства

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-12T14:51:31+03:00

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Донецкая Народная Республика поставит для учебных заведений ЛНР – восемь автобусов. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

- Уже в ближайшее время начнется работа по сборке техники и подготовке её к отправке заказчику, - говорит директор государственного предприятия «Донецкий энергозавод» Алексей Ярош. - Для выполнения подобных заказов наше предприятие полностью оснащено в материально-техническом плане и укомплектовано квалифицированными кадрами.

По словам Яроша, спрос на автобусы отечественного производства есть у всех городов и районов ДНР, а также у коллег из ЛНР.

Алексей Ярош и Наталья Котикова подписали договор. Фото: минпромторг

Помощник министра образования и науки ЛНР Наталья Котикова сказала, что получение новых автобусов позволяет Республике открыть новые возможности по работе со студентами.

- Теперь ВУЗы республики смогут обеспечить собственный транспорт творческим коллективам, спортивным командам и многое другое. Также хочу отметить, что автобусы «Донбасс» по соотношению цена-качество оптимальны, - рассказывает она. - Мы видели их на маршрутах, автобусы обладают современным интерьером и экстерьером, комфортны для перевозок.

Напомним, часть государственного предприятия «Донецкий энергозавод» в 2018 году были переоборудована для реализации указа Главы ДНР об обновлении парка пассажирского автотранспорта Республики.