2018-09-12T14:25:34+03:00
Политика

Кто будет представлять ДНР в Минске

Врио Главы ДНР назначил нового представителя на переговорах в белорусской столице
Павел ХАНАРИНЦесанна АНТОНЕНКО
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Фото: спутник. byФото: спутник. by
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Представителем ДНР на переговорах в Миске назначена и.о. Главы министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Врио Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ. Об этом сообщает официальный сайт ДНР.

«Назначить постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Никонорову Наталью Юрьевну», - отмечается в тексте указа № 9.

Документ вступил в силу сегодня, с момента его подписания.

Новый представитель на переговорах в Минске - Никонорова. Фото: ДАН

Новый представитель на переговорах в Минске - Никонорова. Фото: ДАН

Напомним, что с 2014 года полпредом ДНР в Контактной группе был сам Пушилин, однако после того как парламент Республики наделил его полномочиями временно исполняющего обязанности Главы, ответственная должность переговорщика в столице Белоруссии оказалась вакантной.

До этого Республику в Минске представлял врио Главы ДНР Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До этого Республику в Минске представлял врио Главы ДНР Денис ПушилинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Справка «КП»

Наталья Никонорова – родилась 28 сентября в Донецке. Имеет высшее юридическое образование.

2014-2016 - возглавляла Управление правового обеспечения Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Являлась представителем Донецкой Народной Республики в группе по политическим вопросам в рамках Минского процесса.

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