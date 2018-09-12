Наев становится все наглее и наглее. Что еще задумал командующий «ООС» на фронте в Донбассе?

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-12T14:03:14+03:00

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ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе сообщили, что только за последние сутки украинская армия 23 раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ только по территории Донецкой Народной Республики выпустили 187 единицы боеприпасов. Обстрелы ведутся во всех направлениях.

- В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Зайцево, Доломитное, Горловка (Байрак, посёлок шахты имени Гагарина), Старомихайловка, Минеральное, Спартак, Аэропорт, Донецк (Трудовские), Саханка, Ленинское, Коминтерново, Новая Таврия, - сообщили в СЦКК.

Последствия таких обстрелов – разрушенные дома. Например, в Доломитном полностью сгорело жилье одной из семей. Неделю назад в Зайцево из-за обстрела выгорело более пяти жилищ. Но самое страшное, что несут за собой обстрелы ВСУ – убийство мирных граждан.

К ВСУ едет американский военный куратор

В представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации также подчеркнули, что обстрелы украинской стороной становятся интенсивнее с каждым днем. При этом применяется вооружение различного калибра: от стрелкового до крупнокалиберных минометов.

По данным разведки ДНР, 12 сентября в расположение ВСУ в Донбассе прибудет военный атташе при посольстве США. Американский куратор ВСУ планирует посетить штабы 128-й и 36-й бригад на Мариупольском направлении.

Именно это направление - ключевое в планах главкома ООС Наева.

Что на Юге?

На юном направлении остается напряженная обстановка. По разведданным именно отсюда украинская армия должна пойти в наступление 14 сентября, в преддверие выступления Порошенко на ассамблее ООН.

Украина может готовить провокации к выступлению Порошенко в ООН

Здесь обстрелы не стихают. Под огнем Коминтерново и Саханка.

- Украинская сторона продолжает игнорировать взятые на себя обязательства по соблюдения режима прекращения огня. Украинские боевики из района Талаковки обстреляли поселок Коминтерново с применением 120-мм минометов, - говорится в сообщении командования ДНР.

Всего было выпущено шестнадцать мин.

Коминтерново - населенный пункт на юге ДНР обстреливается фактически каждый день, как и расположенная рядом Саханка. Именно на южном направлении главком ООС Сергей Наев готовит прорыв. Такие данные несколько раз приводила разведка ДНР,

Позиции военных ВСУ видны жителям этих поселков, часто по ним стреляют украинские снайперы. Несколько пожилых людей уже погибли, работая у себя в огородах.

На Горловском направлении ВСУ запустили ракету по трактору «Беларусь»

28 августа, в светлое время суток из ПТРК был обстрелян БелАЗ в районе Докучаевска, водитель погиб. Вчера украинская армия выпустила противотанковую ракету по трактору, который передвигался из одного поселка в другой.

- 11 сентября в 17.30 в районе посёлка Байрак на Горловском направлении по двигающемуся трактору с направления н.п. Новолуганское был произведен выстрел ракетой из противотанкового ракетного комплекса, - сообщили в командовании ДНР. - По счастливой случайности ракета прошла мимо. Известно имя преступника, отдавшего приказ. Это украинские боевики из 72-й механизированной бригады, которой командует военный преступник Татусь.

ВСУ стреляли по трактору из противотанкового орудия

В оперативном командовании ДНР потребовали у представителей наблюдателей ОБСЕ зафиксировать убийства мирных граждан Республики.

- В прошлый раз, эти фашисты, а других слов уже больше нет, дождались убытия координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша из нашей Республики и нанесли свой подлый удар, - рассказали в оперативном командовании.

ЛНР

Несколько дней в Луганской Народной Республике наблюдалась абсолютная, тем и устрашающая, тишина. Украинская армия не выпустила ни одного боеприпаса.

Одни жители подумали, что война закончилась, другие – что это затишье перед бурей.

Однако уже вчера затишье закончилось. Началась буря.

Обстреляли школу

Вооруженные силы Украины обстреляли школу в поселке Золотое-5 в тот момент, когда дети шли в школу.

- Детей удалось эвакуировать, - поделилась директор Золотовской общеобразовательной средней школы №4 Марина Ткаченко. - Я, как директор, пришла раньше, по дороге в школу уже слышала разрывы. Первые дети, которые прибыли к нам на автобусе, - первомайские дети ездят к нам на автобусе с нашими преподавателями с разрешения начальника управления — дала команду немедленно детей поместить в убежище, сообщить родителям. Классным руководителям тоже была дана команда проинформировать об обстановке, детей оставить на сегодняшний день дома, потому что очень опасная обстановка, мы подверглись обстрелам ВСУ,- рассказала директор.

Зачем стреляли в школу? Фото: НМ ЛНР

Обстрелами запугивают жителей, чтобы занять поселок

Цель ВСУ - напугать жителей, чтобы они покинули поселок, и тогда туда зайдут украинские подразделения.

- На сегодняшний день занятия в школе нашей временно приостановлены, потому что с самого утра – с 07.20-07.40 до 08.00, когда дети торопятся на учебные занятия, у нас начался обстрел поселка, в том числе и район нашей школы, - сказала она.

По ее словам, дети находились в убежище, потом первым рейсом преподаватели отправили их домой. Директор добавила, что в сейчас коллектив школы находится на рабочих местах, учителя обследовали территорию и здание, повреждений не выявили, «но все равно обстановка тревожная».

В поселковой школе обучается 103 ребенка.

- Сегодня собирались утром в школу и так получилось, что вовремя не дошли, начался обстрел нашего поселка. Было очень громко и страшно, у меня ребенок очень болезненно относится к этому всему, и долго мы потом успокаивались. Мы даже не успели дойти до школы, у нас в доме оборудованный подвал для этих целей, мы туда заскочили, еще была девочка-соседка, я ее схватила, и мы все туда забежали, - рассказала мама ученика школы Дарья Осадчая.