2018-09-12T12:34:08+03:00
Политика

ООН заступилась за пенсионеров ДНР и ЛНР

Но выполнит ли незалежная их рекомендации?
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Не все могут пережить испытание в таких очередях. ФОТО: ВКонтактеНе все могут пережить испытание в таких очередях. ФОТО: ВКонтакте
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Гонения на пенсионеров ДНР и ЛНР со стороны украинской власти продолжаются. Их морят на блокпостах, в очередях к чиновников, проверками по месту жительства и прочей "заботой".

И вот ООН в своем пресс - релизе поддержала пенсионеров, отдающих последнее здоровье в борьбе за честно заработанные при Украине пенсий.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ожидает, что украинские власти быстро выполнят решение Верховного суда Украины (ВСУ), признавшего 4 сентября незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Это решение представляет собой линию жизни для тысяч пожилых людей, не имевших возможности получать пенсии, на которые они рассчитывают», — заявила директор Европейского бюро УВКБ Паскаль Моро.

Моро призвала украинские власти быстро выполнить это решение и «принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти эти выплаты».

Напомним, что 4 сентября Верховный суд Украины признал незаконным прекращение пенсионных выплат переселенцам из Донбасса. Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий временно перемещенным лицам из оснований, не предусмотренных законом, считается неправомерным.

В августе министр соцполитики Украины пообещал выплатить пенсии всем пенсионерам Донбасса.

Как это будет на деле - можно предсказать с большой долей вероятности. Украинские власти придумают новые круги ада для пожилых людей. А членам ООН традиционно будут пускать слезу по поводу их тяжкой доли, обвиняя во всем "террористов - сепаратистов".

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