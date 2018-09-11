Как собрались ликвидировать стихийные свалки в ДНР

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-11T17:46:14+03:00

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Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР разработал новую концепцию по усовершенствованию обращения с твердыми бытовыми отходами. В ее основе - создание больших региональных полигонов для обслуживания трех агломераций.

- Один - это юг нашей страны, т.е. это «Новоазовск-Тельманово-Старобешево». Затем, «Донецк-Ясиноватая-Горловка» и «Донецк-Макеевка-Харцызск». Эти полигоны должны соответствовать всем современным требованиям, - рассказывает заместитель председателя Госкомэкополитики Алексей Бондаренко. - В создание полигонов входит и строительство сопутствующей инфраструктуры для них: это перегрузочные станции отходов по маршруту следования от населенных пунктов к данным республиканским полигонам.

Стихийным свалкам скажут: нетФото: Елена Шинкаренко

Концепцией также предусматривается строительство в республике мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов. И в данном случае, как уверяют экологи, речь идет не о сжигании отходов.

- Речь идет о выполнении требования законодательства в части как можно большего вовлечения отходов в процесс их вторичного использования, - поясняет Алексей Бондаренко. - Это принципиальная позиция нашего комитета. Т.е. захораниваться (то, что происходит сейчас) на полигонах должны только те отходы, которые никоим образом нельзя использовать во вторичном производстве и в народном хозяйстве. И, кроме того, мы считаем необходимым создание единого государственного или республиканского предприятия, которое будет координировать как единую тарифную политику, так и процессы, связанные с операциями с бытовыми отходами. Это и сбор, и транспортировка, и переработка, и захоронение, и утилизация.

Алексей БондаренкоФото: Елена Шинкаренко

Для того, чтобы оценить реальное положение дел со стихийными свалками, представители Госкомэкополитики начали обследование территории республики. Уже обследовано около полусотни таких объектов в Амвросиевском районе, а также городах Шахтерск, Торез, Снежное, Енакиево и Харцызск. Только на этих свалках (а по данным экологов сейчас обследовано всего около 30% территории) объем твердых бытовых отходов составил порядка 40,5 тысяч кубометров. А ведь каждая такая свалка представляет собой реальную угрозу и окружающей среде, и здоровью людей.

Несанкционированные свалки бытовых отходов, помимо того, что они занимают значительные участки, которые могут быть использованы в народном хозяйстве по своему прямому целевому назначению, оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух. Они очень часто горят. Это происходит либо по небрежности жителей, либо вследствие самовозгорания, из-за образования биогаза, который включает в себя метан. А при возгорании отходов в атмосферный воздух попадают ядовитые и токсичные вещества. Кроме того, в толще свалки бытовых отходов образуется фильтрат. Он постепенно проникает на уровень грунта и при неблагоприятном стечении обстоятельств может просачиваться в грунтовые подземные воды.

Стихийным свалкам скажут: нет!Фото: Елена Шинкаренко

Безусловно, реализация этой концепции потребует определенных управленческих решений и больших финансовых вложений.