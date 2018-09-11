2018-09-11T15:39:03+03:00
Политика

Сегодня выходцу из Донбасса Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год

Земляки скорбят за мэтром
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Памятник Кобзону в ДонецкеПамятник Кобзону в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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11 сентября Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. В этот день к памятнику Мэтра кто-то из дончан принес цветы. Здесь же, у ног легендарного певца, - венки: от жителей города и от правительства Донецкой Народной Республики. Их за день до своей гибели привез Глава ДНР Александр Захарченко.

- С этим человеком ушла целая эпоха. Мы потеряли частичку чего-то, частичку своей жизни, своего сердца. Это действительно великий человек. Мы гордимся, что он – наш земляк, - сказал тогда Александр Владимирович.

Стоя у скульптуры хочется, чтобы эта скульптура ожила и наш земляк, такой же лёгкой походкой, в которой он застыл, пошел дальше творить добрые дела и дарить людям позитив. Ведь он столько всего ещё мог сделать.

Это мистическое совпадение: монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти великого певца - 30 августа 2003 года. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР, родившегося в Донецкой области. Великий певец лично приехал на этот торжественный момент. Двухметровый монумент был отлит из бронзы в Смоленске. Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников.

На следующий день после смерти великого певца – 31 августа - от рук украинских диверсантов погиб Глава ДНР Александр Захарченко.

Кто-то поставил рядом со скульптурой Иосифа Давыдовича и портрет Захарченко.

- Меня сильно потрясла смерть Кобзона, - сказала «КП» дончанка Светлана Николаевна. – Но когда узнала о гибели Захарченко, была в шоке. Для меня эти люди – лидеры, настоящий пример для будущих поколений. Одного я воспринимала как отца, а другого - как сына.

11 сентября Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. В этот день к памятнику мэтра дончане несут цветы. И вспоминают двух Героев ДНР.

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