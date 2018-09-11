Сегодня выходцу из Донбасса Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год
11 сентября Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. В этот день к памятнику Мэтра кто-то из дончан принес цветы. Здесь же, у ног легендарного певца, - венки: от жителей города и от правительства Донецкой Народной Республики. Их за день до своей гибели привез Глава ДНР Александр Захарченко.
- С этим человеком ушла целая эпоха. Мы потеряли частичку чего-то, частичку своей жизни, своего сердца. Это действительно великий человек. Мы гордимся, что он – наш земляк, - сказал тогда Александр Владимирович.
Стоя у скульптуры хочется, чтобы эта скульптура ожила и наш земляк, такой же лёгкой походкой, в которой он застыл, пошел дальше творить добрые дела и дарить людям позитив. Ведь он столько всего ещё мог сделать.
Это мистическое совпадение: монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти великого певца - 30 августа 2003 года. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР, родившегося в Донецкой области. Великий певец лично приехал на этот торжественный момент. Двухметровый монумент был отлит из бронзы в Смоленске. Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников.
На следующий день после смерти великого певца – 31 августа - от рук украинских диверсантов погиб Глава ДНР Александр Захарченко.
Кто-то поставил рядом со скульптурой Иосифа Давыдовича и портрет Захарченко.
- Меня сильно потрясла смерть Кобзона, - сказала «КП» дончанка Светлана Николаевна. – Но когда узнала о гибели Захарченко, была в шоке. Для меня эти люди – лидеры, настоящий пример для будущих поколений. Одного я воспринимала как отца, а другого - как сына.
11 сентября Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. В этот день к памятнику мэтра дончане несут цветы. И вспоминают двух Героев ДНР.