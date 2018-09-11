В Донецке Тони Фриш впервые пообщался с заключенными украинскими военными с глазу на глаз

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-11T11:28:53+03:00

Дипломат сказал, что вместе с Дарьей Морозовой они продолжат бороться за то, чтобы очередной обмен военнопленными состоялся как можно скорее.

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В Донецке Тони Фриш встретился с родственниками пленных, которых Украина удерживает в своих застенках, швейцарский дипломат отправился в следственный изолятор №5. Там координатор по гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске с глазу на глаз пообщался с шестью заключенными украинскими военнослужащими.

- Сегодня вместе с моим коллегой Матиасом я смог поговорить с шестью людьми здесь. У нас с ними прошел очень открытый обмен мнениями, - сказал Фриш. - Я хочу отметить, и это очень важно, что впервые у меня была возможность поговорить с удерживаемыми конфиденциально в двухстороннем формате, без каких-либо третьих сторон в присутствии нашего разговора. Это был очень важных шаг.

Координатор гуманитарной подгруппы добавил, что украинских военнопленных в Донецке содержат в нормальных условиях.

- Я здесь уже не первый раз. В очередной раз убедился, что их условия содержания являются нормальными, и к ним относятся нормально. У меня нет причин считать, что к ним неправильно обращались и ранее, - добавил Тони Фриш. - Я хочу поблагодарить представителей власти и тех, кто ответственен за сегодняшнюю встречу. Также благодарю госпожу Морозову за способствование в организации данной встречи.

Фриш планирует посетить и другие следственные изоляторы в Республике, чтобы пообщаться с украинскими военными. Он добавил, что на Минских переговорах вместе с Дарьей Морозовой они продолжат бороться за то, чтобы очередной обмен военнопленными состоялся как можно скорее.

Кстати

Власти Республики сообщаю, что сейчас украинская сторона удерживает 282 человека. Из них подтверждено нахождение на территории Украины лишь 82 человек. Ещё по 200 информация либо отсутствует, либо же уточняется Киевом. В списке лиц, пропавших без вести, числится 473 человека, есть вероятность, что они также находятся в украинском плену.