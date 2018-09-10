Совет ООН по правам человека рассмотрит вопрос Украины в ряду самых нищих стран

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-10T12:29:23+03:00

Украина в одном ряду с Йеменом, Ливией, Бурунди, Суданом, где нарушаются права человека

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Совет ООН по правам человека, который сегодня, 10 сентября, начинает очередную сессию в Женеве, рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной и оказания ей помощи в области прав человека, сообщает украинское издание Корреспондент. Украина стоит в одном ряду с Йеменом, Сирией, Южным Суданом, Ливией и еще в двумя десятками самых нищих государств.

- Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о положении в области прав человека в Украине, - говорится в документе.

Совет заслушает сообщение Верховного комиссара, уточнено в повестке дня.

39-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве пройдет 10–28 сентября 2018 года.

Из-за трудовой миграции население Украины к 2050-му году может сократиться на 18%. Такие данные приводит Организация объединенных наций.

- У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжает ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится, - сокрушается Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению украинского политического эксперта Елены Дяченко есть две причины миграции украинцев. Во-первых, это трудности в поиске постоянной работы с достойной оплатой.

- Второй феномен, который присущ собственно Украине - бедность работающих людей. Это когда человек имеет постоянную работу, но того, что он зарабатывает не хватает для того, чтобы например по стандартам ООН, выйти за черту бедности, - рассказала Елена Дяченко.

Она убеждена, что массовая миграция населения из Украины грозит потерями для экономики всей страны. Ведь уезжают люди трудоспособного возраста, которые могли бы способствовать развитию государства.

Накануне этого, в конце августа, Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты сократят свое финансирование ООН. Об этом передает Houston Chronicle.

По словам Джона Болтона, в настоящее время США обеспечивают 22% бюджета Совета по правам человека (СПЧ) и управления Верховного комиссара по правам человека. В будущем эти платежи будут сокращены.

Джон Болтон также подчеркнул, что американские власти рассчитывают, что сокращение расходов "окажет свое воздействие" на Совет ООН по правам человека. При этом советник президента США не стал уточнять, о какой именно сумме идет речь.