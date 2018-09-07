Первые Указы Пушилина
В качестве временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал ряд указов о назначении и об отстранении от должности, руководствуясь Конституцией ДНР.
Указом №2 от 7 сентября 2018 «О назначении» Алексей Ананченко назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР. Настоящим Указом определено, что Алексей Ананченко возглавляет функциональный блок (Департамент) анализа и стратегического развития.
Указом №3 от 7 сентября 2018 «О назначении» Владимир Антонов назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР. Настоящим Указом определено, что Владимир Антонов возглавляет функциональный блок (Департамент) социальной политики.
Указом №4 от 7 сентября 2018 «О назначении» Екатерина Матющенко назначена исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР и возглавит функциональный блок (Департамент) по бюджету и финансам.
Указом №5 от 7 сентября 2018 «Об отстранении от должности» Эдуард Якубовский отстранен от должности Председателя Верховного Суда ДНР.
Указом №6 от 7 сентября 2018 «О назначении» Андрей Ким назначен Председателем Верховного Суда Донецкой Народной Республики.