2018-09-07T19:17:27+03:00
Политика

Первые Указы Пушилина

Денис Пушилин делает кадровые перестановки
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Денис Пушилин. ФОТО: images.aif.ruДенис Пушилин. ФОТО: images.aif.ru
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В качестве временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал ряд указов о назначении и об отстранении от должности, руководствуясь Конституцией ДНР.

Указом №2 от 7 сентября 2018 «О назначении» Алексей Ананченко назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР. Настоящим Указом определено, что Алексей Ананченко возглавляет функциональный блок (Департамент) анализа и стратегического развития.

Указом №3 от 7 сентября 2018 «О назначении» Владимир Антонов назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР. Настоящим Указом определено, что Владимир Антонов возглавляет функциональный блок (Департамент) социальной политики.

Указом №4 от 7 сентября 2018 «О назначении» Екатерина Матющенко назначена исполняющим обязанности заместителя Председателя Совета Министров ДНР и возглавит функциональный блок (Департамент) по бюджету и финансам.

Указом №5 от 7 сентября 2018 «Об отстранении от должности» Эдуард Якубовский отстранен от должности Председателя Верховного Суда ДНР.

Указом №6 от 7 сентября 2018 «О назначении» Андрей Ким назначен Председателем Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

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