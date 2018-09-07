2018-09-07T16:55:36+03:00
Политика

Как в Донецке относятся к назначению Дениса Пушилина ВРИО Главы ДНР и проведению выборов 11 ноября

Эти вопросы «Комсомолка» задала жителям Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эти вопросы «Комсомолка» задала жителям РеспубликиЭти вопросы «Комсомолка» задала жителям РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Александр ВОРОНИН, заместитель командующего оперативным командованием ДНР по вооружению:

- Мое отношение к назначению временно исполняющим обязанности Главы ДНР председателя парламента Дениса Пушилина только позитивное. Мы знаем его с 2014 года. Важно, что он человек не военный, а политик. Человек с государственным складом ума. Выборы - нормальное явление для Народной Республики. А в свете трагической гибели Александра Захарченко - еще и необходимая мера. В свою очередь мы, военные, выполним свой долг и не допустим дестабилизации обстановки Украиной.

Эмиль ФИСТАЛЬ, профессор, директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака:

- Мое отношение к назначению временно исполняющим обязанности Главы ДНР председателя парламента Дениса Пушилина индифферентно. Я знаю и Пушилина и Трапезникова. Оба грамотные, достойные люди. Но кто из них лучше, я не знаю. Считаю, что единственный демократический способ выбрать своего лидера – честные выборы. Важно, чтобы новый лидер уделял достаточно внимания социальным вопросам, медицине. Ведь сейчас лечим и раненых. Захарченко нам помогал.

Ирина КУШНИРЕНКО, переселенка из Песок:

- Новость о назначении временно исполняющим обязанности Главы ДНР председателя парламента Дениса Пушилина восприняла нормально. Пушилин с нами с начала войны. На народные выборы 11 ноября пойду обязательно. Проголосую не только сердцем, но и разумом! Мечтаю вернуться в Пески и чтобы началось восстановление поселка. Я за разрешение конфликта на Донбассе мирным путем.

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