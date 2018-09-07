Мы на пороге масштабных событий

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-07T17:00:03+03:00

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Со вчерашнего дня в Донецке дует страшный ветер, он сносит деревья, куски шифера и билборды. Оказалось, это ветер перемен…

О сегодняшнем назначении временно исполняющим обязанности Главы Республики Дениса Пушилина, о грядущих выборах мы расспросили обычных дончан.

Жизнь словно замерла. Но на самом деле сейчас в Донецке она кипит.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сергей Белоус, военный корреспондент:

- Для меня не стало это неожиданностью, поскольку знал об этом заранее. При том, что Дмитрий Трапезников грамотный руководитель, безусловно талантливый, но довольно жесткий. Однако с юридической точки зрения был назначен не совсем правомерно - из-за казуса отсутствия именно первого вице-премьера, которого, как оказалось, в республике нет, а есть три обычных. В сравнении с ним, Денис Пушилин – человек более мягкий. Но ему предстоит повысить к себе народное доверие. Кстати, сегодня он завоевал симпатии журналистов. Дело в том, что в зале заседаний Народного Совета есть wi-fi (запароленный, для депутатов) - но его в последнее время категорически отказывались предоставлять прессе. И сегодня - тоже, наотрез: мол, решение руководства. Ну, я подошел к Денису Владимировичу и говорю: "Ну как же так? Надо же коллегам отправлять фото, видео, тексты. Поможете?", а он спокойным тоном - "Конечно, сейчас все будет".

Что касается выборов, которые нас всех ждут 11 ноября - я могу лишь надеяться, что в результате придет руководство, которое выправит шизоидность нынешнего курса: когда заявляется, что ДНР собирается интегрироваться в Россию (что, кстати, поддерживается, как минимум, двумя третями граждан, судя по закрытым данным опросов, которые я видел), в то же время и выступаем за безальтернативные Минские соглашения, по которым республика должна вернуться в состав Украины.

Обычных людей беспокоит один вопрос - не будет ли хуже?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Владимир Дмитриевич, пенсионер:

- Выбрали обложку ДНР. Кто выбрал? Ну, явно, не народ. Я вот пенсионер и так скажу: Пушилин ли, Трапезников ли, еще кто-то – людям простым все равно, лишь бы порядок навели, войну остановили! Еще и 9 дней не прошло, а они уже делят кресло Главы. Сейчас вот пошли разоблачения бывшей верхушки. А ведь все они назывались руководителями народной республики. Мое мнение, что все это на руку врагам. А о нашем курсе, похоже, власти забыли. А как же тогда народ любимый, о котором все только с трибуны кричат? И еще – неужели Кремль за все годы не видел, что тут происходит?

Ирина Белоколос, волонтер:

- Место Главы пустовать не может. Это факт. Вписывается это в минские или нет, но выборы в ноябре. До ноября будет то, что будет. То есть то, что озвучено сегодня. Личные симпатии или антипатии в данном случае придётся засунуть куда поглубже. Хоть министров и отправили в отставку, они работают как работали. Только теперь как и.о. Давайте дождемся списков претендентов, а потом уже желающие смогут всласть поголосить и побиться головами о твёрдые предметы.

Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко. Завтра 9 дней...Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Денис Сидоренко, журналист:

- Все произошло настолько быстро, что многие эксперты и аналитики даже дать прогнозы не успели. И действительно, дать прогноз как пойдут дела дальше тяжело. Ведь одно дело назначить ВРИО Главы ДНР (где это касается только одной Республики) и совсем другое, когда и в ДНР, и в ЛНР, назначены выборы на один и тот же день. Думаю, мы станем свидетелями очень масштабных событий.

Завтра 9 дней с дня гибели Захарченко, а люди до сих пор продолжают идти и нести цветы к месту его гибели.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тем временем к месту трагедии на бульваре Пушкина постоянно идут люди. Подойдут, постоят и отходят. Среди цветов и поминальных свечей два портрета – Александра Захарченко и его охранника. Видела сегодня плачущих женщин. Так плачут только от большого личного горя. Завтра 9 дней с дня гибели первого Главы ДНР. А ветер не прекращая дует и, как мне кажется, только набирает силу.

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