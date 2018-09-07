Владимир Кононов: Саур-Могила – святое место для всех поколений всех дончан

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-07T12:45:28+03:00

Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Фото: Ольга ЖУКОВА

Сегодня на самом значимом для всех дончан месте, на Саур-Могиле прошел торжественный митинг, посвященный всем тем, кто отстоял для нас Донбасс

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7 сентября - еще один главный праздник для каждого жителя Донбасса. 75 лет назад в этот день наши погнали гитлеровцев с Донбасса. Сентябрь 1943 года. Ход войны уже был переломлен, впереди еще два года боев, но многие земли уже освобождены. Дошла очередь и до Донбасса. Мир еще не знает, о сотнях тысяч сброшенных в шахты, о Молодогвардейцах, о том что пришлось пережить дончанам. Но вот едешь по классической Донецкой степи, курганы, выжженная Августом трава, ковыль - до мурашек завораживает вид в окне. И понимаешь, никак невозможно было вот это все освободить. "Это все мое, родное", как и для миллионов здесь родившихся. И спасибо всем, кто освободил от всех захватчиков и сохранил мне и всем нам наш Донбасс.

Сегодня на самом значимом для всех дончан месте, на Саур-Могиле прошел торжественный митинг, посвященный всем тем, кто отстоял для нас Донбасс. Как обычно на Саур-Могилу на два главных праздника приезжают десятки тысяч дончан. Это несомненно праздник. За мемориалом с фамилиями погибших на Саур-Могиле строятся курсанты высшего команде ого училища. Видно, что волнуются.

Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину оФото: Ольга ЖУКОВА

Сам мемориал с фамилиями снимает на телефон солидный полковник, который комментирует:

- Вот! Вот посмотрите! Два раза хотели их убить - выстояли! Весь поморила в выбоинах от снарядов. Врете, не возьмете!

Подполковник оказывается приехал к нам из Ростова специально на празднование 75-летия освобождения Донбасса. Ветеран- афганец.

- Ну а где мне быть? У вас тут сейчас форпост сейчас!

Самые почетные гости на самых почетных местах. Ветераны - для них сегодня концерт, поздравления и слова благодарности.

Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса Фото: Ольга ЖУКОВА Ольга ЖУКОВА На Саур-Могиле отпраздновали 75-ю годовщину оФото: Ольга ЖУКОВА

- А я помню в 75 году, вспоминает стоящий рядом со мной подполковник, сюда съезжались ветераны отовсюду! И вот тут на склонах сидели вспоминали, отмечали. И меня мой дед брал на эти праздники. Он тут на в списках значится, как без вести пропавший. Он отвоевывал эту Высоту в 1943-м. Его тут без сознания в плен взяли. Два концлагеря прошел. Вернулся.

В митинге принял участие министр обороны Владимир Кононов.

- Владимир Кононов: Саур-Могила – святое место для всех поколений всех дончан. В этот день 75 лет назад красная армия показала, что Родина у нас одна и за нее надо биться до конца. Ваши дети, ваши внуки, мы потомки тех славных времен, которые вы нам передали. Мы не посрамим ваш ратный подвиг. Сейчас так же нам приходится биться с недобитыми фашистскими уродами. И могу смело сказать - мы вас не опозорим! Победа будет за нами, враг будет разбит!

На вершине Саур-Могилы еще одно возложение цветов уже в честь погибших за эту высоту в 2014-м.