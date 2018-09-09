2018-09-09T16:29:38+03:00
Политика

В ДНР - военные учения

Учения пройдут на военных полигонах Республики
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Эдуард Басурин. ФОТО: ДАНЭдуард Басурин. ФОТО: ДАН
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9 сентября заместитель командующего Оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин сообщил, что в соответствии с планом подготовки подразделений Народной милиции ДНР на 2018 учебный год, с 11 сентября на военных полигонах нашей Республики спланировано проведение командно-штабного учения на местности.

- Это - плановое мероприятие, которое проводится в рамках подготовки соединений и частей Народной милиции. Всего в учениях примут участие более 4 000 человек личного состава и более 300 единиц военной техники.

Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях.

Просим жителей нашей Республики с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям наших защитников и не поддаваться на провокационные заявления врагов, пытающихся посеять панические настроения в обществе.

Обстановка вдоль всей линии соприкосновения остается под полным нашим контролем, - сказал Эдуард Басурин.

Тем временем, разведка ДНР фиксирует следущее:

«Артиллерийские системы, обнаруженные нами ранее вблизи Великой Новоселки, были перераспределены в сводные артиллерийские группы, включающие в себя ствольную и реактивную составляющую.

Одно из сводных подразделений зафиксировано нами в сельскохозяйственных ангарах в Калинино. Там, в 25 км от линии соприкосновения, находится по одной батарее БМ-21 «Град», 2А36 «Гиацинт-Б» и Д-30. Еще одну группу наша разведка зафиксировала в районе населенного пункта Кременевка. В этом месте, в 20 км от линии фронта, сосредоточено по одной батарее БМ-21 «Град», 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация».

Кроме этого, вблизи населенного пункта Затишное нами зафиксирован пункт временной дислокации 3-го танкового батальона 1-й танковой бригады ВСУ.

Мы призываем представителей СММ ОБСЕ зафиксировать нахождение запрещенного Минскими договоренностями вооружение вблизи линии соприкосновения, добиться ее отвода на установленные расстояния и не допустить эскалации конфликта», - подчеркнул Эдуард Басурин.

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