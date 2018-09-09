Денис Пушилин в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: Я мечтаю о свободном Донбассе

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-09T13:33:49+03:00

Теперь у Дениса Пушилина еще больше ответственности, и он понимает – какой это тяжкий груз Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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- Что случилось в ДНР? Мы хоть выживем? – это то, что спрашивают дончане в свете последних дней.

Умер Кобзон, наш земляк и Герой, погиб Александр Захарченко. За последние дни на нас свалилось столько, что осилить это можно с трудом. Большим трудом.

- Осиротели! – это говорили в двухсоттысячной очереди, чтобы проститься с Батей. И нас было так много, что вывод один – Донбасс не сломить!

Дмитрий Трапезников, объявленный и.о. Главы не пробыл и недели. На Народном Совете было принято решение, что временно исполняющим обязанности Главы ДНР должен быть назначен Денис Пушилин. Это решение – согласно Конституции ДНР.

Все так стремительно меняется, что иностранные журналисты, которые вчера еще спрашивали у нас, донецких, – кто такой Трапезников, получали – ответ хозяйственник. Теперь их вопрос – кто такой Пушилин?

Если бы можно было ответить одним словом – то убедительный. Он держал судьбу Республики на Минских переговорах, а держать их нужно было в рамках высокой политики. Потому как жители окраин даже не могут слышать о том, что мы эти самые соглашения выполняем, а нас обстреливают. Но Минск – единственная, пусть и шаткая платформа для переговоров.

Денис Пушилин во время интервьюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин показал себя еще в 2014-ом, когда Киев решил брать штурмом Донецкую ОГА.

Переломный момент истории с документальной точностью описан экс – министром информации Еленой Никитиной в ее книге «Вопреки». И это его позиция, которую он придерживается до сих пор.

«В марте (2014 года) здание обладминистрации было занято активистами.

В начале апреля того года в Донецк прилетел вице – премьер Украины Виталий Ярема вместе с 1 100 спецназовцами. Цель – подавить протесты. Денис Пушилин рассказал потом о встрече с Яремой и Пожидаевым – главой управления МВД в Донецкой области.

Диалога не получилось – Ярема клеймил активистов, называя их преступниками. Потом прозвучал его ультиматум:

- Даю вам ровно три часа. Если за это время не освободите здание, будет объявлен штурм.

«Мы вернулись и тут же выступили перед людьми, ожидавшими на площади перед ОГА, рассказали со сцены об ультиматуме. Сообщили о своем решении остаться и объявили активистам, находящимся на баррикадах, что поймем всех, кто уйдет, потому что дома семьи, дети, а ситуация становится опасной для жизни. Многие послали женам прощальные СМС-ки, и я тоже», - вспоминал события той ночи Денис Пушилин.

Но люди не ушли. Наоборот, народа становилось все больше. К концу второго, отпущенного Яремой, часа на площади насчитывалось около восьми тысяч человек. Люди становились цепочкой, под локти брали друг друга и подпевали звучащие из колонок песни времен Великой Отечественной войны.

Штурма не произошло. Отказался спецназ, мотивируя тем, что у них нет опыта.

Так вершилась история».

Дениса Пушилина с назначением поздравил помощник Президента РФ Вячеслав СурковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если бы нужно охарактеризовать Дениса Пушилина – то этот эпизод – самый яркий.

«КП» ждали интервью долго. К Пушилину – буквально очереди.

- Он сейчас формирует команду. Действительно народную! Все, как мы и хотели еще в 14–ом, - говорит знакомая, которая ничья ни родственница, а просто хочет, чтоб ее дети имели здесь будущее – образование, перспективы, медицинское обслуживание.

Команда формируется действительно новая – сменилось пять министров, и, предположим, перемены еще впереди.

- Как прошел Ваш вчерашний день? - спрашиваем и.о. Главы по поводу 7 сентября, когда его назначили.

- Волнительно, конечно! – говорит Пушилин, но внешне очень спокоен. – Самое страшное – отступление от Закона. Не отступили.

Теперь у Дениса Пушилина еще больше ответственности, и он понимает – какой это тяжкий груз.

И.о. Главы говорит о сложной экономической ситуации – непризнанность Республик, и то, что работаем мы через Южную Осетию, которая нас признала, а хотелось бы новых перспектив.

- К сельскому хозяйству сейчас особенное внимание, - говорит Денис Пушилин. – Работаем, чтобы фермеры развивались.

О том, что именно фермеры были загнаны в угол – в Республике говорили давно. И если им дадут «немного воздуха» - экономическая ситуация явно улучшится.

- Сейчас на Минских переговорах будет другой представитель?

- Да, рассматриваем кандидатов.

О том, как сложно представлять Республику на этих переговорах, Денис Пушилин тактично умалчивает. Это и понятно – без Минска никуда. Но о политике двойных стандартов участников переговоров рассказывает.

Минутой молчания должны были почтить память Александра Захарченко. Украинские представители демонстративно вышли, а члены ОБСЕ не встали. Но сидели молча. Такая вот позиция в отношении Донбасса.

Но мы другие. И если кто – то погиб – не спекулируем на чувствах. Когда трагедия случилась в ЛНР с представителем ОБСЕ – его память почтили, как это и полагается у нас, русских.

- Как вам удается справиться с такой нагрузкой, учитывая, что война у нас уже больше четырех лет?

- Мы командой работаем. И я не боюсь делегировать полномочия. Поэтому КПД и получается такое. Мы продолжим курс, которому следовал Александр Захарченко. Совет министров будет собираться два раза в неделю – нужно подготовить много правовых актов. Считаю, работа должна быть интенсифицирована – нам ведь нужно выходить на внешние рынки, развивать промышленность и сельское хозяйство.

- Вас поздравил помощник Президента РФ Вячеслав Сурков. Многие к этому отнеслись как к громадному шагу интеграции с Россией. Это так?

- Конечно, мне это было приятно. И мы мечтаем о большой стране. О новых возможностях.

- А лично Вы о чем мечтаете?

- О свободном Донбассе!

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