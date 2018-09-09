Не парадный репортаж с Дня освобождения Донбасса памяти неизвестных 26 солдат

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-09T11:23:00+03:00

Которые так и не дождались решения чиновников об их захоронении на месте гибели

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Вот и настал День освобождения Донбасса. 75 лет! Целая человеческая жизнь, если вдуматься. Моя почта уже месяц ломится от приглашения на различные мероприятия, посвященные этой серьезной дате. Донецк украшен праздничными билбордами. Снова в соцсетях прокатилась пошлейшая, как на мой взгляд, акция «Поставь лайк ветерану, покажи, что ты помнишь» с фотографиями сгорбленных стариков, которым нет дела до лайков. Но всегда есть дело до памяти, до настоящей памяти, а не ее выражения усилиями бездарных маркетологов. Как там в песне: это нужно не павшим, это нужно живым…

Митинги отдельно, жизнь отдельно

Наша газета писала о поисковой группе из Министерства обороны ДНР и Республиканского поискового объединения «Донбасс», которые уже не первый год ведут работы по Миус-Фронту. Находят останки солдат, которых кто-то так и не дождался, которые так и числятся в списках без вести пропавших, к которым никогда не приходили родные на могилку, украшенную звездой и Георгиевской лентой… Они более 75 лет пролежали в донецких степях, а ковыли и дикие маки были им похоронными венками. Усилиями всего лишь нескольких человек-добровольцев герои той войны вырваны из небытия. Кого-то удалось опознать по смертным медальонам, для кого-то повезло даже найти родственников, а кто-то так и остался неизвестным героем, который вместе со всеми приближал Великую Победу.

Глядя на это, понимаешь больше, чем прочитав десятки книг о войне. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

В этом году поисковики обнаружили 26 останков солдат, погибших в 1943 году на подступах к Саур-Могиле. Найдены они были на высоте 202 и 196,0, в основном в Шахтерском районе. При них не было обнаружено смертных медальонов, правда, рядом с ними были найдены ножи, ложки, расчески, остатки боеприпасов и амуниции РККА, но, к сожалению, ни одного подписного предмета, поэтому установить личности погибших невозможно.

Сколько их еще без вести пропавших - знает только матушка-земля. Фото: архив Ярослава Павлова

- Останки неизвестных солдат хранились на пункте депонации Министерства обороны. Мы полагали, что эти солдаты достойны того, чтобы их с честью захоронили на Саур-Могиле. Думали приурочить это к годовщине освобождения Донбасса. С традиционным отпеванием священником, с военным салютом по погибшим героям, - рассказывает один из представителей донецких поисковиков Александр Мальцев. – И не ожидали никаких препятствий со стороны чиновников, тем более что большую часть работы мы уже сами проделали. Нам за это почестей не нужно, а вот этим 26 неизвестным солдатам они необходимы. Понимаете? Это больше живым нужно, люди должны видеть, что память не на словах.

Поисковики уже несколько лет работают по Миус-Фронту. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

Мытарства после смерти

Но препятствия последовали. Потребовались различные разрешения вышестоящего руководства.

- Чиновниками гражданской администрации нам было сказано, что захоронение этих воинов тем более в день празднования годовщины не предусмотрено их планами, а потому нам предложили захоронение останков провести самим, - потрясает меня Александр. - Мое мнение, что так относиться к павшим нельзя, это наша история. Помощь предложил глава Горловки Иван Приходько, спасибо ему. Да, Горловка — это тоже Донбасс, к тому же город-герой. Но, понимаете, эти солдаты погибли возле Саур-Могилы, здесь они и должны обрести свой покой. Это неписанное правило.

Это найдено рядом с останками, но, увы, не дает возможности установить личности. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

Препятствие было одно – планы чиновников, в которых все было по секундам расписано: стихи школьников, речи приглашенных, возложения цветов, все, кроме захоронения тех двадцати шести, чью память они с таким пафосом готовились чтить на камеры. Не задумываясь, что, если бы не эти павшие 26 неизвестных солдат, самих чиновников никогда бы не было, а возглавляемые ими города назывались бы по-немецки. Кроме того, поисковикам намекнули, что это будет неблагоразумно с точки зрения безопасности Главы, который должен был в этот день посетить Саур-Могилу. Как показывает время, страховались не там.

«Комсомолка» обратилась с официальным запросом к администрации Шахтерска (вопрос с захоронением по закону решает местный орган власти) с просьбой разъяснения ситуации, оттуда вскоре пришел ответ, что официально поисковики ни к кому не обращались, а значит и предъявить претензии некому.

Одно радует - праздники и шествия у нас всегда с размахом.

- Изначально мы пытались обратиться в министерство культуры, ведь историческое наследие относится к ним, - рассказывает соратник Александра поисковик, военный археолог Ярослав Павлов. – Они всячески переводили стрелки, потом нам сказали написать официальное письмо. Но от кого письмо? Ведь общественные организации у нас не зарегистрированы.

Поисковики за работой. Фото: Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

Похоронили с воинскими почестями

И тогда поисковики не стали тревожить всеми этими дрязгами память неизвестных героев и решили захоронить их в Амвросиевском районе. И наконец накануне торжественной даты 5 сентября в селе Григоровка у мемориала торжественно захоронили 26 неизвестных солдат.

- Нам опять помог наш давний друг – глава Амвросиевской администрации Николай Тарасенко, - рассказывает мне Ярослав. – Министерство обороны помогло с гробами, с горючкой, райадминистрация подсобила с техникой, вырыли яму. А еще пришли неравнодушные жители сел, местные школьники.

Здесь в Григоровке у мемориала нашли покой 26 неизвестных героев. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

Поисковики позаботились так же, чтобы на погребении присутствовал священник и даже мулу нашли. А вдруг среди упокоенных были мусульмане? Ведь тогда в Советском Союзе за победу воевали все, невзирая грузин ты, еврей или украинец. После отпевания был дан традиционный залп из орудий и даже был скромный поминальный обед.

На погребение были приглашены священник и мула. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

- Кстати, на самой Саур-Могиле, вопреки расхожему мнению, как таковых масштабных сражений не было, - рассказал мне на прощание Ярослав. - Удерживать ее было невыгодно, она ведь простреливается со всех сторон. Все освободительные кровопролитные бои шли как раз в районах близ нее, то есть гораздо южнее – Артемовка, Кринички, а проломив оборону немцев, наши пошли дальше – Большое Мешково, Успенка, Старобешево. Нам удалось установить 12 солдат, которые взяли эту высоту, выбив оттуда фашистов, когда уже были освобождены близлежащие районы. Могу допустить, что были еще несколько человек неучтенных, но это не сотни и тем более не тысячи. Современный обыватель привык к этим мифам, что на Саур-Могиле шли ожесточенные бои. Может потому, что людям нужны такие символы, как эта высота.

Благодаря им наши села и города пишутся на русском языке. Фото: Республиканское поисковое объединение "Донбасс"

Хочется только, чтобы сама память не стала символом и мифом, за которым теряется суть великого праздника – Дня Освобождения Донбасса.