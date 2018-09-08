В Донецке открыли мемориальную стелу памяти Александра Захарченко и Вячеслава Доценко

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-08T20:19:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Чуть больше чем неделю назад, жизнь Донецкой Народной Республики и каждого её жителя сделала очередной крутой поворот, когда вечером обычной, ничем не примечательной пятницы в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Первое время было не понятно, что произошло, потом пришли первые новости – Глава Республики Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар». Верилось с трудом. С трудом верится и по сей день, хотя прошло ровно девять дней с той злополучной пятницы.

Сегодня, 8 сентября, возле места гибели Первого Главы Донецкой Народной Республики установили мемориальную стелу. Ничего помпезного, просто чёрный гранит с выгравированной на нём надписью о произошедшем. Рядом большая фотография Александра Владимировича и его охранника, Вячеслава Доценко, который погиб вместе с Лидером Республики. Прошло девять дней, но люди до сих пор не верят в то, что Бати больше нет.

— Не могу этого осознать до сих пор, — поделилась с «Комсомольской правдой» Наталья – жительница Донецка. — Для меня вместе с ним умерла вера в благополучный исход нашей борьбы. Он тогда возглавил эту борьбу, взвалил на себя ответственность за нас, а что теперь будет, я не знаю. Так много времени прошло, а как будто вчера узнала. Не верю и всё.

Люди продолжают приносить цветы, зажигают лампадки в память о погибших героях ДонбассаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Верить действительно сложно, потому что картина почти сюрреалистичная. Вот оживлённый бульвар Пушкина, самый центр города, всё шумит, играет музыка в ресторанах, дети бегают, а потом как будто в другой мир попадаешь. Тишина, все разговаривают только шёпотом, на телефонах отключают звук, чтобы не звонил, и Батя, который теперь смотрит только с большой фотографии, а рядом с ним улыбчивый Вячеслав. Люди не сдерживают слёзы.

Вдова Александра Захарченко, Наталья, несколько минут стояла перед портретом погибшего мужа. К ней, разумеется, не пустили, да никто бы и не стал подходить. Никакие слова сейчас не смогут её утешить или облегчить боль от потери любимого человека. Сегодня она вновь с ним простилась.

Военные, проводив Наталью Владимировну, тоже спешат проститься со своим Главнокомандующим. Долго стоят перед портретом, крестятся и просят прощения. Извиняются тихо, шёпотом, за то, что не уберегли, позволили поехать в этот ресторан, зайти в него, погибнуть.

Извиняются и мирные жители, которые ещё минуту назад просто гуляли на бульваре Пушкина.

— Я вот понимаю, что ничего не мог сделать, куда там, но всё равно чувствую вину. Александр Владимирович хорошим человеком был, добрым, простым. Для него Республика и правда была Народной и мнение этого народа превыше всего. У нас война и на войне никак без жертв, но как-то не верится, что очередной жертвой стал именно он, — рассказал «Комсомолке» Юрий – житель Донецка.

Ещё минуту назад эти люди просто гуляли на бульваре Пушкина, а теперь не могут сдержать слёзФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Республика и впрямь осиротела со смертью Александра Захарченко, как будто и вправду умер Отец, строгий, но добрый и справедливый. Слёзы не высыхают до сих пор и трудно смириться, трудно даже осознать, что его больше нет с нами, но Донбасс – помнит. Донбасс никогда не забудет!