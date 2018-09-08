Почему Украина боится международного расследования убийства Захарченко

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-08T16:32:24+03:00

Украинский политик Ирина Геращенко хочет, чтобы открыли уголовное дело из-за того, что Россия помогает в расследовании убийства Главы ДНР

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Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подала запрос об открытии уголовного производства «по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами» в СБУ и нацсовет. Об этом политический деятель незалежной сообщила на своей странице в Facebook, куда она прикрепила и фото документа.

«РФ направила в Донецк какую-то свою следственную группу, что является грубым нарушением украинского законодательства, и, по сути, повторяется ситуация, когда РФ заблокировала доступ украинских и международных следственных органов к месту крушения МН-17, фактически заметая следы преступления», - пишет Геращенко.

Обращение. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Украинский политик, вероятно, боится, что лучшие специалисты ФСБ и Следственного комитета России в ходе следствия придут к результату, что в совершении теракта, в результате которого погиб первый Глава Донецкой Народной Республики, - виновны украинские спецслужбы.

Такие заключения могут повлечь для незалежной негативные последствия среди мировой общественности. Киеву выгодно продолжать пускать пыль в глаза, закрывая все факты своей причастности к террористическим актам в Республиках Донбасса.

Поэтому Геращенко и возмущена международным расследованием дела о гибели Александра Захарченко.

«Считаю, что должно быть открыто уголовное дело по факту проведения незаконных следственных действий незаконными следственными группами, и хочется понять, правомерно ли закрытие всех дел по самому убийству Захарченко, он же причастен к страшным военным преступлениям», - опубликовала сообщение в Facebook украинский политик.

Пост с бокалами в день гибели Главы ДНР. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Стоит отметить тот факт, когда Ирина Геращенко, в том же Facebook, опубликовала фото с двумя бокалами шампанского, которые торжественно стукаются. Этот пост она посвятила погибшему Александру Захарченко.

Свое отношение к лидеру Республики она, вместе с украинской делегацией, успела показать и на прошедших переговорах в Минске. Во время минуты молчания – они вышли из зала, и по неподтвержденной информации, скандировали «Слава Украине!».