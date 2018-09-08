Вадим Цыганов, продюсер Виктории Цыгановой: Если Украина пойдёт в наступление, то ситуация на Донбассе будет развиваться молниеносно
В день трагической гибели Александра Захарченко, российская певица Виктория Цыганова опубликовала в социальной сети «Instagram» фрагмент видео, где она работает над созданием новой песни. Артистка была окутана во флаг Донецкой Народной Республики, а на её глазах наворачивались слезы.
- Да, будет песня и клип, посвященные военным героям - отвечает в телефонном разговоре «Комсомолке» супруг Виктории Вадим Цыганов.
Изначально композицию готовили в память о Герое России, начальника управления «В» спецназа ФСБ Дмитрия Разумовского, который погиб, выполняя свой долг во время террористического акта в Беслане 3 сентября 2004 года.
- У нас есть друг – Дмитрий Разумовский, завтра едем открывать ему еще один памятник в России. Это первый, кто вытащил из школы девочку, и тут же погиб. Потом мы очень дружили и помогали ребятам во время второй Чеченской кампании. Готовили эту песню и в их честь. А когда узнали о том, что Глава ДНР – убит, у нас сразу был шок. Мы решили объединить героев и посвятить композицию всем ребятам, которые погибли за Отчество, и тем, которые сейчас стоят на передовой. Эта песня о тех людях, которые идут в огонь, она будет называться «Спецназ России».
- Кто автор песни?
- Слова я написал, музыку – наш друг. Мы, кстати, песню уже опробовали на публике. Она действительно, как и было задумано, получилась мощной.
- Каким вам запомнился первый Глава ДНР?
- Александр Владимирович любил Россию, любил Донецк. Мы прекрасно понимаем, что это одна территория, один народ. Несмотря на границы, и на нелюдей, которые отрабатывают американские деньги и переписывают историю. О нем некоторые плохо говорят… но это не убавляет у его достоинств. В тяжелые моменты, когда нужны воля и силы – он всегда был с народом.
- Часто встречались с ним во время ваших визитов в Донецк?
- 23 февраля мы провели вместе с Александром Захарченко, даже ночью вместе были. 9 мая – часа четыре разговаривали с ним про Донбасс про Россию. Он нас всегда нас встречал, провожал. Показывал нам район донецкого аэропорта. Свято-Иверский женский монастырь и свято-Игнатьевский храм, которые были разбиты во время боевых действий. Последний из них, слава Богу уже восстановлен.
- Вы говорили, что у вас должен был реализоваться проект в ДНР, который вы ранее обговаривали с Захарченко…
- Были намечены планы сделать совместную песню с ребятами из ДНР. Эту идею предложил именно Александр. Сейчас ждем отмашки от руководства Республики, понимаем, что сейчас не до этого. Но придет время, и мы это сделаем.
- Как вы считаете, на что может повлиять гибель Захарченко?
- Идеологически - она сплотила и укрепила народ. В сердцах бойцов и граждан – вызывает ответку, потому что такие жертвы не прощаются. Эта утрата не восполнима. Но я уверен, что со временем найдутся герои, которые еще больше запустят моховик, который работает на победу. Вы представляете, если бы наши такое сделали с, как его там, конфетчик… шоколадник… с Порошенко, в общем. Это за гранью понимания.
- Жители Донбасса хотят, чтобы Республики признала Россия, и взяла в свой состав. Как думаете, последние события могут Москву подтолкнуть на это?
- Сейчас может полыхнуть в Сирии, потом американцы должны будут подтолкнуть Украину на наступление на Донбасс - за счет пушечного мяса. Тогда ситуация будет развиваться молниеносно и вся Россия встанет за Донбасс. Победа однозначно будет за нами. Новороссия – это корневая земля!
- Спасибо за поддержку, сейчас она особенно необходима.
- Скорбим вместе с вами…