Вадим Цыганов, продюсер Виктории Цыгановой: Если Украина пойдёт в наступление, то ситуация на Донбассе будет развиваться молниеносно

СЕГОДНЯ 16:17 2018-09-08T16:23:24+03:00

В телефонном разговоре с «Комсомолкой» артисты рассказали, что после гибели Захарченко они посветили ему песню

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В день трагической гибели Александра Захарченко, российская певица Виктория Цыганова опубликовала в социальной сети «Instagram» фрагмент видео, где она работает над созданием новой песни. Артистка была окутана во флаг Донецкой Народной Республики, а на её глазах наворачивались слезы.

- Да, будет песня и клип, посвященные военным героям - отвечает в телефонном разговоре «Комсомолке» супруг Виктории Вадим Цыганов.

Изначально композицию готовили в память о Герое России, начальника управления «В» спецназа ФСБ Дмитрия Разумовского, который погиб, выполняя свой долг во время террористического акта в Беслане 3 сентября 2004 года.

- У нас есть друг – Дмитрий Разумовский, завтра едем открывать ему еще один памятник в России. Это первый, кто вытащил из школы девочку, и тут же погиб. Потом мы очень дружили и помогали ребятам во время второй Чеченской кампании. Готовили эту песню и в их честь. А когда узнали о том, что Глава ДНР – убит, у нас сразу был шок. Мы решили объединить героев и посвятить композицию всем ребятам, которые погибли за Отчество, и тем, которые сейчас стоят на передовой. Эта песня о тех людях, которые идут в огонь, она будет называться «Спецназ России».

- Кто автор песни?

- Слова я написал, музыку – наш друг. Мы, кстати, песню уже опробовали на публике. Она действительно, как и было задумано, получилась мощной.

- Каким вам запомнился первый Глава ДНР?

- Александр Владимирович любил Россию, любил Донецк. Мы прекрасно понимаем, что это одна территория, один народ. Несмотря на границы, и на нелюдей, которые отрабатывают американские деньги и переписывают историю. О нем некоторые плохо говорят… но это не убавляет у его достоинств. В тяжелые моменты, когда нужны воля и силы – он всегда был с народом.

- Часто встречались с ним во время ваших визитов в Донецк?

- 23 февраля мы провели вместе с Александром Захарченко, даже ночью вместе были. 9 мая – часа четыре разговаривали с ним про Донбасс про Россию. Он нас всегда нас встречал, провожал. Показывал нам район донецкого аэропорта. Свято-Иверский женский монастырь и свято-Игнатьевский храм, которые были разбиты во время боевых действий. Последний из них, слава Богу уже восстановлен.

- Вы говорили, что у вас должен был реализоваться проект в ДНР, который вы ранее обговаривали с Захарченко…

- Были намечены планы сделать совместную песню с ребятами из ДНР. Эту идею предложил именно Александр. Сейчас ждем отмашки от руководства Республики, понимаем, что сейчас не до этого. Но придет время, и мы это сделаем.

- Как вы считаете, на что может повлиять гибель Захарченко?

- Идеологически - она сплотила и укрепила народ. В сердцах бойцов и граждан – вызывает ответку, потому что такие жертвы не прощаются. Эта утрата не восполнима. Но я уверен, что со временем найдутся герои, которые еще больше запустят моховик, который работает на победу. Вы представляете, если бы наши такое сделали с, как его там, конфетчик… шоколадник… с Порошенко, в общем. Это за гранью понимания.

- Жители Донбасса хотят, чтобы Республики признала Россия, и взяла в свой состав. Как думаете, последние события могут Москву подтолкнуть на это?

- Сейчас может полыхнуть в Сирии, потом американцы должны будут подтолкнуть Украину на наступление на Донбасс - за счет пушечного мяса. Тогда ситуация будет развиваться молниеносно и вся Россия встанет за Донбасс. Победа однозначно будет за нами. Новороссия – это корневая земля!

- Спасибо за поддержку, сейчас она особенно необходима.

- Скорбим вместе с вами…