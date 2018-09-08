Девятый день после гибели Бати: Дончане принесли на могилу Захарченко столько цветов, что не видно и креста

СЕГОДНЯ 15:01 2018-09-08T15:05:34+03:00

Дончане принесли на могилу Захарченко столько цветов, что не видно и креста Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Прошло 9 дней со дня гибели первого Главы Республики Александра Захарченко. Время пролетело с того дня незаметно. Буквально вчера всех взбудоражила новость о взрыве в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, где смертельные ранения получил Александр Владимирович. Потом похороны…

Сегодня с самого утра дончане собираются у «Сепара». Там был создан траурный мемориал, куда люди несут цветы, ставят свечи…

По дороге к месту захоронения Бати выравниваемся с женщиной. На ее глазах – слезы ручьем. В руках охапка цветов, их, видимо, она собрала со своей клумбы.

- К командиру нашему иду. В «Донбасс Опере» не успела попрощаться Главой. Передала цветы через военного, - говорит она. - В тот день на «Сепаре» возложила цветы. Сегодня приехала сюда, потому что Захарченко брал за нас серьезную ответственность, рисковал жизнью. Мы обязаны чтить память о нашем защитнике.

В окрестностях кладбища «Донецкое море» выставлена охрана. Саперы Республики инспектируют территорию. Они смотрят за тем, чтобы не случилось очередной провокации.

Дончане принесли на могилу Захарченко столько цветов, что не видно и крестаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У самой могилы Александра Владимировича собрались самые близкие: жена, сыновья, родители... и ближнее окружение Захарченко. Среди них Кононов, Морозова, Великородный... Приходят и простые люди, дончане. Они стоят недалеко от места захоронения и вспоминают Батю добрым словом.

Количество цветов и венков не описать словами... Сказать можно только одно – креста не видно. Всем, кто подходит, раздают печенье, чтобы помянуть первого Главу Республики.

Среди толпы замечаем сыновей Александра Захарченко. Они стоит у могилы, потом сжавши ладони в кулаки, отходят в сторону.

В это время вдова Бати общается с министром обороны Республики. Владимир Кононов долго что-то говорит Наталье, слова поддержки в такой момент уж очень необходимы.

Жители Республики, которые приехали сюда, не забывают зайти на могилы легендарных комбатов «Спарты» Арсена Павлова (Моторолы) и «Сомали» и Михаила Толстых (Гиви).

- Они погибли не на поле боя. Там они для украинцев были просто недосягаемыми. Гиви и Моторолу по-настоящему боялись, - говорит у могилы военнослужащий Республики. – Убили подло. Исподтишка. Думали, что этим они нас сломают. Не дождетесь! Мы стали только крепче и злее, а еще особенно после того, как не стало Бати.

Дончане принесли на могилу Захарченко столько цветов, что не видно и крестаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Также почтить память не забывают и погибшего вместе с Александром Захарченко – телохранителя Вячеслава Доценко.

- Ему было всего 44 года. Еще пожить бы, - говорит пенсионерка Елена Степановна и кладет две гвоздички, перемотанные черной лентой. – Что говорится телохранитель – первым заходил в кафе.

- Значит, был готов своей грудью прикрыть Главу Республики и своих товарищей! – подхватывает ее супруг Михаил Сергеевич. – Настоящий мужчина! Герой!

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