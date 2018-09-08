О чем говорил Денис Пушилин во время войны на Донбассе
Вчера Дениса Пушилина назначили исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики. «Комсомолка» собрала двенадцать высказываний Дениса Владимировича, собранных из различных его интервью за всё время боевого конфликта.
- Советский Союз я застал в совсем еще детском возрасте. Тогда я чувствовал себя частью огромной могучей страны. За 23 года существования Украины это чувство было убито напрочь. Но за короткий срок существования Новороссии я вспомнил про истинный патриотизм.
- Наша задача сейчас все-таки решить конфликт политическим путем.
- Мы прекрасно понимаем, что война не закончилась, она перешла в другую стадию. Если до подписания Минских соглашений мы наблюдали полноценные боевые действия, то после подписания — периодические обстрелы и провокации, чтобы побудить нас к ответным действиям и сорвать Минские соглашения
- Мы балансируем на грани большого противостояния и являемся лишь частью шахматной доски.
- Для нас идеальным было бы вступление в состав Российской Федерации.
- Украина с опаской смотрит на возможность мирного решения вопроса, так как мирная жизнь породит много вопросов к правительству.
- Долгие годы нам пытались насадить чуждые ценности, но для кого-то русские, славянские традиции оказались важнее. Эти люди сейчас и стоят на острие борьбы. Мы за то, чтобы история не искажалась, и очевидные для нас факты, те, которые мы услышали от своих дедушек и бабушек, передавались потомкам. Мы прекрасно понимаем, чего стоила победа в Великой Отечественной войне, каким количеством жизней пришлось пожертвовать, чтобы победить.
- Мы за многодетные семьи. За годы существования Украины один ребёнок стал считаться нормой, а двое — роскошью. Мы не против бизнеса, но мы против того, чтобы бизнес сливался с властью. Мы за вычленение коррупционных схем, которые убивают экономику и делают жизнь людей просто невыносимой.
- Мы за воспитание молодёжи, воспитание патриотизма и стремления к здоровому образу жизни. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы наши славянские ценности стояли во главе угла. У Европы свои ценности, может быть, и хорошие, но они не наши. Тем более, чужда для нас «американская мечта.
- Всегда приятно видеть молодежь, спорт, хорошее настроение. Очень рад оказывать поддержку в организации подобных мероприятий.
- Война ради войны нам не нужна. Люди устали от войны, от страдания.
- Украина окончательно потеряла связь с Донбассом и Русским миром, а общество после гибели Главы Республики Александра Захарченко сплотилось как никогда.
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