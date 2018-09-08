О чем говорил Денис Пушилин во время войны на Донбассе

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-08T14:14:11+03:00

«Комсомолка» публикует двенадцать высказываний Дениса Пушилина, собранных из различных его интервью за всё время боевого конфликта

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Вчера Дениса Пушилина назначили исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики. «Комсомолка» собрала двенадцать высказываний Дениса Владимировича, собранных из различных его интервью за всё время боевого конфликта.

- Советский Союз я застал в совсем еще детском возрасте. Тогда я чувствовал себя частью огромной могучей страны. За 23 года существования Украины это чувство было убито напрочь. Но за короткий срок существования Новороссии я вспомнил про истинный патриотизм.

- Наша задача сейчас все-таки решить конфликт политическим путем.

- Мы прекрасно понимаем, что война не закончилась, она перешла в другую стадию. Если до подписания Минских соглашений мы наблюдали полноценные боевые действия, то после подписания — периодические обстрелы и провокации, чтобы побудить нас к ответным действиям и сорвать Минские соглашения

- Мы балансируем на грани большого противостояния и являемся лишь частью шахматной доски.

- Для нас идеальным было бы вступление в состав Российской Федерации.

- Украина с опаской смотрит на возможность мирного решения вопроса, так как мирная жизнь породит много вопросов к правительству.

- Долгие годы нам пытались насадить чуждые ценности, но для кого-то русские, славянские традиции оказались важнее. Эти люди сейчас и стоят на острие борьбы. Мы за то, чтобы история не искажалась, и очевидные для нас факты, те, которые мы услышали от своих дедушек и бабушек, передавались потомкам. Мы прекрасно понимаем, чего стоила победа в Великой Отечественной войне, каким количеством жизней пришлось пожертвовать, чтобы победить.

- Мы за многодетные семьи. За годы существования Украины один ребёнок стал считаться нормой, а двое — роскошью. Мы не против бизнеса, но мы против того, чтобы бизнес сливался с властью. Мы за вычленение коррупционных схем, которые убивают экономику и делают жизнь людей просто невыносимой.

- Мы за воспитание молодёжи, воспитание патриотизма и стремления к здоровому образу жизни. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы наши славянские ценности стояли во главе угла. У Европы свои ценности, может быть, и хорошие, но они не наши. Тем более, чужда для нас «американская мечта.

- Всегда приятно видеть молодежь, спорт, хорошее настроение. Очень рад оказывать поддержку в организации подобных мероприятий.

- Война ради войны нам не нужна. Люди устали от войны, от страдания.

- Украина окончательно потеряла связь с Донбассом и Русским миром, а общество после гибели Главы Республики Александра Захарченко сплотилось как никогда.

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