Эмиль Фисталь: на поправку пошла самая тяжелая пациентка - Наталья Волкова, более других пострадавшая от взрыва в кафе "Сепар"

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-08T12:53:13+03:00

Состояние остальных пострадавших уже не внушает опасения врачам, но все еще требует госпитализации

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Сегодня 9 дней с момента теракта в кафе «Сепар». Тогда в результате взрыва погиб Глава ДНР Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко, ранения получили 12 человек, что вообще удивительно, учитывая место взрыва – центр города и время взрыва – в пятницу после 17.00. Вчера проходя там, была удивлена, что несмотря на страшный ветер, возле места трагедии аккуратно сложены ряды цветов, горят поминальные лампадки, а у портретов Главы и его охранника постоянно стоят люди – одни подходят, постоят немного, уходят, а на их место подходят другие. А под ногами все еще хрустит стеклянное крошево…

На месте трагедии всегда люди.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы связались с нашим главным комбустиологом, руководителем Донецкого ожогового центра Эмилем Фисталем, чтобы узнать, как чувствуют себя пострадавшие после взрыва.

Эмиль Фисталь - руководитель ожогового центра Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- На данный момент в нашем ожоговом отделении остаются четверо человек, пострадавших в тот день. Их состояние уже не внушает опасения врачам. Также пошла на поправку самая тяжелая пациентка – 20-летняя Наталья Волкова (девушка является руководителем молодежной платформы организации «Оплот Донбасса»), - рассказал «Комсомолке» Эмиль Яковлевич. – У нее была комбинированная травма, вот в чем сложность. Кроме ожога площадью 20%, у девушки были еще ожоги глаз, верхних дыхательных путей, переломы и гемоторакс. Мы ее прооперировали, почистили раны, пересадили искусственную кожу, которая успешно прижилась. Решаем эстетические проблемы, лицо у нашей пациентки уже очистилось и видит она хорошо. Зрение восстановилось, это радует. Сейчас Наталья с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, ее уже проведывали. А мы, врачи, поверьте, приложим все усилия, чтобы она восстановилась полностью.

На многих фото Наталья с Главой и бывшим министром доходов и сборов - Тимофеевым. Фото: vk.com

Остальные трое пациентов тоже выздоравливают, но пока нуждаются в госпитализации и врачебном уходе.

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