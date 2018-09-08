Сурков поздравил Пушилина

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-08T12:18:25+03:00

Пушилину Сурков пожелал успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке

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Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР с принятыми в пятницу, 7 сентября, важными решениями.

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — подчеркнул он.

Пушилину он пожелал успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке.

Сурков также выразил надежду на то, что будет продолжен политический курс трагически погибшего Александра Захарченко, обеспечена преемственность и последовательность внешней и внутренней политики.

Напомним, 7 сентября НС ДНР принял важное решение назначить временно исполняющим Главу ДНР Дениса Пушилина. Дмитрий Трапезников, назначенный до этого, освобожден от должности.

Сам Трапезников прокомментировал тем, что все соответствует букве закона.

7 сентября Денис Пушилин уже сделал ряд кадровых перестановок - во многих министерствах сменилось руководство.

Сейчас самый важный вопрос - перестановки в Минобороне ДНР. Они будут, заверили источники, но конкретно еще ничего не известно.