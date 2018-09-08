Трапезников о назначении Пушилина на пост врио Главы ДНР: Решение правильное и полностью соответствует духу и букве закона

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-08T09:34:11+03:00

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В день трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, на экстренном совещании Совета министров, было принято решение назначить на пост исполняющего обязанности руководителя Республики – Дмитрия Трапезникова.

Спустя неделю Генеральная прокуратура ДНР постановила, что на Дмитрия Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР, поскольку он не является первым вице-премьером и никто такую должность в республике не занимал.

Поэтому на пленарном заседании Народного совета был поставлен вопрос о переназначении Главы Республики. Большинством голосов был избран Денис Пушилин.

И.о. заместителя председателя Совета Министров ДНР Дмитрий Трапезников поддержал это решение.

- Решение правильное и полностью соответствует духу и букве закона. Мы четыре года выстраивали законодательное государство, и то, что сегодня произошло — это правильно. Мы показали всему миру, что у нас есть закон, есть Конституция, и они – работают, - сказал Дмитрий Викторович.

Кроме этого зампред совмина отметил, что он был вынужден исполнять обязанности Главы в экстренной ситуации.

- Тогда наша задача, моя в частности, заключалась в том, чтобы обеспечить похороны Александра Владимировича, чтобы удержать ситуацию на линии разграничения, потому что случилось большое горе для народа ДНР. И были провокации со стороны Украины, - подчеркнул Трапезников.

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