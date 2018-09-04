Донецкий поэт и бард посвятил строки охраннику, погибшему в теракте с Захарченко
Донецкий бард и поэт Владимир Скобцов посвятил строки погибшему телохранителю Александра Захарченко
- Выкопанную для меня яму использую как окоп, - написал 44-летний Вячеслав Доценко (позывной Славян) в статусе, на одной из страниц в соцсетях.
Туда он последний раз заходил с телефона прямо перед взрывом в кафе «Сепар» - 31 августа в 16:27.
Вот строки Владимра Скобцова, которые посвящены ему:
Забыт страной,
Закрыто имя,
Лишь позывной.
Судьбы случился
Бараний рог,
Кто мог, скрутился,
А он не смог.
Ни прыгать с пирса,
Ни жечь причал,
Кто изловчился,
А он не стал.
Те, что пожиже,
Шептали: "лох",
Уже в Париже,
А он не смог.
Крысиным ором:
- Твоя ль беда? -
Кричали хором,
А он сюда.
Мать похоронки
Не ждёт, сынок,
Иди сторонкой.
А он не смог.
Ни за медали,
Ни за пятак,
Вы их не дали
Ему и так.
В полнеба пламя,
В полвека смог,
Кто выжил - с нами,
А он не смог.
На место пусто,
Уставом тёрт,
В казарму пустит
Сверхсрочник Пётр.
Дадут бельишко
И скажет Бог:
- Привет, братишка!
Я б так не смог.