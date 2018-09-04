Донецкий поэт и бард посвятил строки охраннику, погибшему в теракте с Захарченко

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-04T14:56:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецкий бард и поэт Владимир Скобцов посвятил строки погибшему телохранителю Александра Захарченко

- Выкопанную для меня яму использую как окоп, - написал 44-летний Вячеслав Доценко (позывной Славян) в статусе, на одной из страниц в соцсетях.

Туда он последний раз заходил с телефона прямо перед взрывом в кафе «Сепар» - 31 августа в 16:27.

Вот строки Владимра Скобцова, которые посвящены ему:

Забыт страной,

Закрыто имя,

Лишь позывной.

Судьбы случился

Бараний рог,

Кто мог, скрутился,

А он не смог.

Ни прыгать с пирса,

Ни жечь причал,

Кто изловчился,

А он не стал.

Те, что пожиже,

Шептали: "лох",

Уже в Париже,

А он не смог.

Крысиным ором:

- Твоя ль беда? -

Кричали хором,

А он сюда.

Мать похоронки

Не ждёт, сынок,

Иди сторонкой.

А он не смог.

Ни за медали,

Ни за пятак,

Вы их не дали

Ему и так.

В полнеба пламя,

В полвека смог,

Кто выжил - с нами,

А он не смог.

На место пусто,

Уставом тёрт,

В казарму пустит

Сверхсрочник Пётр.

Дадут бельишко

И скажет Бог:

- Привет, братишка!

Я б так не смог.