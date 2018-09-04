Такие раны не лечатся - Владимир Скобцов о смерти Владимира Захарченко

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T13:11:48+03:00

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Владимир Скобцов известный бард, и, как,

Что нас ждёт после того, что случилось? Степень того, что случилось постигается умом не сразу. Мы потеряли не Главу Республики, мы потеряли гораздо большее. С таким горем в сердце люди прощаются с отцом, Александр Захарченко и был Батей для всех нас. Такие раны не лечатся, с ними жить.

Перед тем, как шагнуть в бессмертие, Батя успел сделать многое, мы обязаны это сохранить и довести до конца. Да, многое изменилось. Недавние пацаны стали мужчинами, трезвыми, по-вольчи умными и взрослыми.

В глазах женщин зажёгся огонь защитниц очага. Его не потушить слезами горя тем, кто его разжёг.

Ясными, как снятый с предохранителя АКМ, стали друзья. Дружба стала братством.

К нам вернулось слово Родина и это не Украина.

Предавшим не отмыться, их не простят, не забудут, но им не желают смерти, над ними смеются.

Сначала у меня были вопросы к жителям Украины, почему они не стали живой цепью у военкоматов, как стали наши женщины на пути украинских БМП и танков. У меня были вопросы к забывшим Холокост, к украинским и либеральным журналистам, писателям, к певцам ртом. Теперь вопросов нет, эти люди для меня умерли, с мёртвыми не разговариваю, не Кличко.

Нет у меня вопросов и к тем, кто остался, и к тем, кто подставил плечо в трудную минуту, мы стали с ними одной судьбы, это больше, чем одной крови, гораздо больше.

За годы войны для всех стало очевидным то, что Донбасс это и есть Россия, потерять его России - потерять себя.

Возле театра, в толпе народа, пришедшего сказать последнее "прости" Александру Захарченко я разговорился с дедом. Навечно мозолистые железные ладони, больные артритом ноги. Работяга. Пенсионер.

- Если что, я из Донецка не уеду. - сказал он, - Это моя земля, мне отступать некуда. Войдут укры - гранату найду. И жена моя так считает.

Это мой Город. Это мой Дед. Возьми у него автограф, заезжий писатель.

И посмотри, сколько нас. Что нас ждёт? Победа.