Такие раны не лечатся - Владимир Скобцов о смерти Владимира Захарченко
Владимир Скобцов известный бард, и, как,
Что нас ждёт после того, что случилось? Степень того, что случилось постигается умом не сразу. Мы потеряли не Главу Республики, мы потеряли гораздо большее. С таким горем в сердце люди прощаются с отцом, Александр Захарченко и был Батей для всех нас. Такие раны не лечатся, с ними жить.
Перед тем, как шагнуть в бессмертие, Батя успел сделать многое, мы обязаны это сохранить и довести до конца. Да, многое изменилось. Недавние пацаны стали мужчинами, трезвыми, по-вольчи умными и взрослыми.
В глазах женщин зажёгся огонь защитниц очага. Его не потушить слезами горя тем, кто его разжёг.
Ясными, как снятый с предохранителя АКМ, стали друзья. Дружба стала братством.
К нам вернулось слово Родина и это не Украина.
Предавшим не отмыться, их не простят, не забудут, но им не желают смерти, над ними смеются.
Сначала у меня были вопросы к жителям Украины, почему они не стали живой цепью у военкоматов, как стали наши женщины на пути украинских БМП и танков. У меня были вопросы к забывшим Холокост, к украинским и либеральным журналистам, писателям, к певцам ртом. Теперь вопросов нет, эти люди для меня умерли, с мёртвыми не разговариваю, не Кличко.
Нет у меня вопросов и к тем, кто остался, и к тем, кто подставил плечо в трудную минуту, мы стали с ними одной судьбы, это больше, чем одной крови, гораздо больше.
За годы войны для всех стало очевидным то, что Донбасс это и есть Россия, потерять его России - потерять себя.
Возле театра, в толпе народа, пришедшего сказать последнее "прости" Александру Захарченко я разговорился с дедом. Навечно мозолистые железные ладони, больные артритом ноги. Работяга. Пенсионер.
- Если что, я из Донецка не уеду. - сказал он, - Это моя земля, мне отступать некуда. Войдут укры - гранату найду. И жена моя так считает.
Это мой Город. Это мой Дед. Возьми у него автограф, заезжий писатель.
И посмотри, сколько нас. Что нас ждёт? Победа.