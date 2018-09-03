Если отменяется Первый звонок, значит все плохо или почему дончане не радуются затянувшимся каникулам?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-03T16:54:16+03:00

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Первый школьный звонок прозвучит в Донецке не 1 сентября, как везде, а 4-го. Сначала чиновники от образования хотели провести праздник в субботу 1 сентября, аргументируя это тем, что хоть в Республике и траур по Иосифу Кобзону, но само мероприятие Первого звонка не светское и не развлекательного характера, а образовательное. Решили, что школы приспустят государственные флаги и внесут изменения в сценарий. Но тут случилась страшная пятница 31 августа… Донецк погрузился в трехдневный траур.

- Я люблю школу и порядок, - в этот день вечером сказала мне с горечью знакомая учитель Светлана Егоровна. - И я считаю, что "дети должны получать свой стакан молока на ночь", как говорила Мэри Поппинс. Я и есть Мэри Поппинс, понимаете? И для меня показателем того, что всё нормально - есть именно этот "стакан молока на ночь", на который дети имеют право. Происходящее сейчас - не нормально, крайне ненормально. Дело не в том, что завтра не будет Праздника первого звонка, а в том, что происходят события, которые отменяют "стакан молока".

Неожиданно свалившиеся каникулы никого не обрадовали - ни родителей, ни учителей, ни самих школьников.

Праздник Дня Знаний перенесли из-за траура.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы накануне купили два красивых букета – классному руководителю и первой учительнице, - рассказывает соседка Елена, у которой дочка пошла в седьмой класс. – А тут такая трагедия. Приняли решение с дочкой – один букет отнесли к памятнику Иосифа Кобзона, что возле Дворца «Юность», а второй - нашему Главе. Настроение было, сами понимаете. Даже детвора не обрадовалась неожиданно продлившимися каникулами.

- Да как тут радоваться? – присоединяется к нашей беседе еще одна соседка Марина, переселенка с Октябрьского, где их дом давно разрушен. – Может где-то дети бы другие обрадовались такому «подарочку», но это не о наших. У меня отмена Первого звонка ассоциируется с 2014 годом, когда мы вообще не знали откроются ли школы. И какой это тогда был праздник, когда с опозданием на месяц, 1 октября, донецкие дети все-таки сели за парты.

Я это время хорошо помню, тогда в Авдеевке, уже охваченной жовтоблакытным безумием, школы так и не открылись. Моей семье пришлось переехать в Донецк, и я впервые видела, чтобы ребенок с такой радостью шел в новую школу и к новым одноклассникам!

Сама я не успеваю уже отвечать на вопросы дочери: «Когда же уже старт?» Ведь в шкафу висит новенькая форма и сверкающие туфельки. Наш Глава так мечтал, чтобы донецкие дети носили красивую школьную форму…

Наш классный руководитель еще утром оповестила всех – праздник будет и линейка будет обязательно! Приходить нужно нарядными и с хорошим настроением. Жизнь продолжается. Попросила не тратиться на цветы, оказывается инициативные родители приехали 1 сентября и передали ей букеты.

Кроме Первого звонка, будут и уроки. И самый первый будет называться «С чего начинается Родина».

Детвора еще гуляет во дворе, а родители в который раз проверяют все ли наглажено-начищено. Для кого-то этот Первый звонок будет самым первым в жизни. И хочется, чтобы он звенел в мирном Донбассе и никогда не переносился.

Донецк продолжает жить, как этого и хотел бы его первый Глава. Фото: Евгении Карпачевой

Донецк в эти дни выглядит притихшим, машин заметно меньше, и я снова ловлю себя на мысли, что сейчас бы обрадовалась и громкой музыке на улице, и смеху молодежи под окнами. Обрывки разговоров в транспорте, магазине и на рынке - все только о недавней трагедии. Но сдаваться никто не собирается. Донецк не раздавлен, как этого, возможно, кому-нибудь очень хотелось. Он сосредоточен, сплочен, как прежде, именно так, как и хотел этого наш первый Глава Алексндр Захарченко.