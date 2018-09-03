Где в "Сепаре" была взрывчатка? Новые версии теракта, когда погиб Александр Захарченко

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-03T11:25:40+03:00

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Теракт 31 августа, когда погиб Глава ДНР Александр Захарченко, до сих пор не уклыдывается в головах жителей Республики. Как смерть настигла лидера ДНР не на передовой , куда он мотался постоянно, а в центре города, в кафе, куда он иногда наведывался.

Собственно, это кафе на бульваре Пушкина в центре Донецка, пользовалось большой популярностью. Сюда заходили как командиры, так и обычные горожане. Цены такие же, как и в других кафе, а интерьер прикольный - мешки с песком у окон, палатка настоящая, счет в виде гильзы.

И вот, казалось бы, в самом мирном месте Донецка, прозвучал взрыв.

«КП» высказывала версию, что взрывчатка была расположена в лампе над столиком, где сидели Захарченко и министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Позже вероятной версией стало то, что взрыв произошел при входе. Но однозначно – взрывчатка была расположена сверху.

Источник рассказал «КП» следующее:

- Во время покушения на Александра Захарченко использовалось безоболочечное взрывное устройство с дистанционным управлением. Он было заложено в светильник в форме гильзы от снаряда и находилось выше головы посетителя кафе. Приводилось в действие либо радиосигналом, либо звоном на определенный номер мобильного телефона (звонок телефона активировал взрыватель). Взрывная волна шла сверху вниз и в стороны, что наглядно видно по выдавленным рамам окон и разбитым дверям.

По имеющей информации идея посетить кафе у Захарченко и его товарищей возникла спонтанно. Так что возможны варианты: следили за кортежем, отслеживали перемещение маяка либо мобильного телефона в кортеже, среди охраны вероятно был вражейский агент. Детали - тайна следствия.