Видео: Врио Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников
Такое решение было принято на заседании штаба территориальной обороны
Стало известно кто стал врио Главы ДНР.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Врио Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников. Решение заседания штаба территориальной безопасности объявили в начале десятого вечера. К журналистам вышли Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.
- В соответсвии с конституцией ДНР принято решение назначить временно исполняющим обязанности Главы ДНР заместителя председателя Совета Министров Дмитрия Трапезникова, - говорилось в сообщении.