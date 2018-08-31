2018-08-31T21:48:05+03:00
Политика

Видео: Врио Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

Такое решение было принято на заседании штаба территориальной обороны
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Стало известно кто стал врио Главы ДНР.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Врио Главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников. Решение заседания штаба территориальной безопасности объявили в начале десятого вечера. К журналистам вышли Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин и заместитель председателя Совета Министров Дмитрий Трапезников.

- В соответсвии с конституцией ДНР принято решение назначить временно исполняющим обязанности Главы ДНР заместителя председателя Совета Министров Дмитрия Трапезникова, - говорилось в сообщении.

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