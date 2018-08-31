2018-08-31T21:04:21+03:00
Политика

Через несколько секунд из кафе, где погиб Глава ДНР Александр Захарченко, выскочил мужчина в черной футболке

Взрыв прогремел в кафе «Сепар»
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Сразу после взрыва на "Блиндаже"Сразу после взрыва на "Блиндаже"Фото: Цесанна АНТОНЕНКО
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31 августа в 17.10 в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Из кафе «Сепар», куда иногда заходил Глава ДНР Александр Захарченко, повалил дым. Позже выяснилось, что взрыв прогремел на входе в кафе. Почти сразу на место прибыли многочисленныев результате взрыва в центре Донецка получил ранения несовместимые с жизнью Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

Также в результате взрыва получил тяжелые ранения заместитель Председателя Совета Министров ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев. машины экстренных служб, включая полицию, ВАИ и скорую помощь. Вся территория была быстро оцеплена.

Позже председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин подтвердил, гибель лидера Республики.

- Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва. Это очередная агрессия со стороны Украины. Донецк отомстит за это преступление, — сказал Пушилин.

Также погиб охранник Захарченко. Тяжелое ранение получили министр доходов и сборов Александр Тимофеев и его охранник. Ранение в голову получила работница кафе 22-летняя Ярослава.

Наш источник из медучреждении сообщил, что в результате взрыва погибли пять человек. которые оказались в эпицентре. Среди них один ребенок. Все тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным.

Корреспондент «Комсомолки» был на месте происшествия уже через полчаса. Но оно к этому времени оно было оцеплено и подойти близко к кафе было невозможно.

Кафе «Сепар» расположено на бульваре Пушкина. В это время здесь было много отдыхающих.

- Я услышала сильный хлопок, сразу подумала про теракт и бросилась отводить ребенка подальше, - рассказала «КП» дончанка Людмила.

Одна из очевидцев, которая попросила не называть ее имя, видела как через несколько секунд после взрыва из кафе выскочил мужчина в черной футболке и убежал.

В Донецке проводится операция по поиску террористов. Выезды из столицы перекрыты. Проводится досмотр транспорта. Появилась информация, что задержали двух подозреваемых.

Подготовили

Юлия АНДРИЕНКО

Ольга ГОРДО

Ольга ГАЛЬСКАЯ

Никита МАКАРЕНКОВ

Цесанна АНТОНЕНКО

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