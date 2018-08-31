Жители Донецка: мы слышали хлопок и потом завизжали "Скорые"

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-31T20:37:38+03:00

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Это был самый обычный рабочий день, который мало чем отличался от остальных. Более того, он медленно, но верно подходил к концу, когда на улице в 17.10 раздался мощный взрыв. Весь дом содрогнулся и стало понятно: простой рабочий день только что стал очень сложным. Выяснить, что и где помогли вовсе не официальные источники, а социальные сети.

Уже спустя полчаса мы были на бульваре Пушкина, могли видеть, как пострадал ресторан «Сепар». Легендарная надпись обсыпалась, но вот других заметных издалека повреждений не было, а подойти поближе не удалось, потому что оцепление и никого не пускают, а вот люди на бульваре поделились с нами информацией.

— Мы гуляли, услышали мощный хлопок и нас сильно качнуло. Ни криков, ни визгов – ничего не было. Спустя три минуты уже скорые примчались, мы решили подойти поближе, но нас никто не пустил. Уже стояли сотрудники ГАИ, а потом приехали люди в камуфляжах, — рассказала нам Ирина – жительница Донецка, которая во время взрыва гуляла с молодым человеком.

— У нас двое друзей в здании рядом находятся, а мы им дозвонится не можем. Сами не знаем, что произошло, но никого близко не подпускают, — рассказала Ангелина.

Дальше стало ещё сложнее работать: оцепление передвинули к проспекту Гринкевича, снимать или фотографировать запретили, а объяснять, что же произошло, не собирались. Оно и понятно – их дело территорию охранять, а не с прессой разговаривать.

— Мы видели, как какого-то мужчину выносили из здания, а вот кого – не понятно. Когда приехала скорая уже подойти не получилось, а до этого – страшно как-то, — рассказал молодой человек и, не представившись, поспешил уйти.

В дома, которые находятся рядом с местом взрыва, людей провожают сотрудники полиции, просто так пойти не получится, а прессу за оцепление не пускают до сих пор. Очевидно, на месте работают следственные группы и пробиться к ним не выходит.

— Я вам так скажу, хотели убить и убили, а «Сепар» не в том месте оказался. Вот и всё, — поделилась своим мнение жительница Донецка Катя.

— У меня дома картина упала со стены, и доска гладильная сложилась. Я к окну, а там дым, выбежала на улицу, а меня чуть домой не отправили, если вырвалась. Сказала, что ребёнок гуляет. Теперь вот смотрю отсюда. Не знаю, что там случилось, но был очень громкий хлопок и тряхнуло сильно, — поделилась Лена, которая живёт совсем рядом.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Примечательно, что в первую очередь об этом сообщили Российские телеканалы и информационные агентства, а вот нам оставалось наблюдать издалека.

На данный момент оцепление на бульваре Пушкина не снято и снимут его, по мнению самих дончан, ещё не скоро, потому что такие события требуют детального расследования и займёт оно какое-то время.