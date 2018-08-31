Взрыв возле кафе "Сепар", в результате которого убит Глава ДНР Александр Захарченко: кто стоит за этим?
В результате взрыва убит Захарченко, ранен министр доходов и сборов - Александр Тимофеев "Ташкент"
Александр Тимофеев серьезно ранен.
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Убийство Главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.
- Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление, — сказал Пушилин.
Погибло два человека - Захарченко и его охранник, по неподтвержденной информации Ташкент и его охранник в больнице в тяжёлом состоянии. Сотрудники кафе также пострадали. Свидетели видели девушку перебинтованную, которую выводили МГБ.