Взрыв возле кафе "Сепар", в результате которого убит Глава ДНР Александр Захарченко: кто стоит за этим?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-31T19:26:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Убийство Главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

- Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление, — сказал Пушилин.

Погибло два человека - Захарченко и его охранник, по неподтвержденной информации Ташкент и его охранник в больнице в тяжёлом состоянии. Сотрудники кафе также пострадали. Свидетели видели девушку перебинтованную, которую выводили МГБ.