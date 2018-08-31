Глава ДНР Александр Захарченко взорван - официальное подтверждение в 19.00

СЕГОДНЯ 18:38 2018-08-31T18:52:31+03:00

В центре Донецка прогремел взрыв в кафе "Сепар"

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31 августа в 17.10 в центре Донецка прогремел взрыв. Из кафе "Сепар", куда заходил иногда Глава ДНР Захарченко, повалил дым, помчались скорые. Оцепление было огромным, а среди гуляющих по мирному бульвару Пушкина тут же поползли слухи - убит Захарченко.

Удалось узнать, что пострадавший при взрыве один - его увезли в госпиталь.

Неофициально подтверждли, что ранен именно Захарченко. Эту новость не подтверждают официально, но очевидцы рассказали, как мужчину из кафе выносили на носилках.

О кончине Главы ДНР жители узнают только из российских источников.