2018-08-31T17:35:05+03:00
Общество

Кобзон за свои деньги выкупил редкие награды в антикварном магазине Москвы, чтобы передать их в краеведческий музей Донецка

Сотрудники музея рассказали "Комсомолке" историю подарка от Кобзона
Елена ШИНКАРЕНКО
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Мария Горбова проводит экскурсию для Кобзона.Мария Горбова проводит экскурсию для Кобзона.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Ровно 10 лет назад, в 2008 году, народный артист СССР Иосиф Кобзон преподнес Донецкому краеведческому музею уникальный подарок. Два Ордена Ленина, Орден Трудового Красного Знамени и два нагрудных знака – «Отличник соцсоревнования» и знак Верховного Совета УССР. Тогда эти награды привез президент «Землячества Донбассовцев» Москвы, наш земляк - Николай Стефанович Лунев.

- Иосиф Давыдович узнал о том, что в антикварном магазине Москвы идет продажа этих орденов, попросил, чтобы их никому не продавали, выкупил за свои деньги и попросил, чтобы мы передали в Донецкий краеведческий музей, - рассказал тогда Николай Лунев.

Николай Лунев передает награды. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Николай Лунев передает награды.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Вместе с орденами были переданы и документы. Но более подробную информацию о том, кому принадлежат эти награды, сотрудникам музея пришлось восстанавливать по крупицам.

Ордена, переданные музею Иосифом Кобзоном. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Ордена, переданные музею Иосифом Кобзоном.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Уточнить все детали было достаточно сложно, и, к сожалению, до конца этой информации не получили. Мы посылали запросы в архивы. Оттуда нам пришли просто отписки, что Орден был, но данных нет. Поэтому, мы собирали, что называется, по крупицам, - вспоминает главный хранитель Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Горбова. - Орден Ленина Додонова Ивана Михайловича. Дата его рождения, к сожалению, осталась неизвестной, а умер он в 2004 году. Он был выпускником ремесленного училища в годы войны. После войны был направлен на восстановление Макеевского металлургического завода. Т.е. человек, который реально принимал участие в восстановлении тяжелой промышленности нашего края. Илья Матвеевич Тютюнников - еще более замечательная личность. Он был депутатом Верховного Совета Украины созыва 1938 года. У нас есть его знак. Такой флажочек, очень симпатичный. И Орден Ленина, тоже 1938 года. Это редчайшие знаки.

Кобзон не хотел, чтобы награды пропали и выкупил их за собственные деньги. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Кобзон не хотел, чтобы награды пропали и выкупил их за собственные деньги.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сейчас в Донецком республиканском краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная Иосифу Кобзону. Однако, в ней представлены только фотографии.

Сотрудники музея бережно хранят награды. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сотрудники музея бережно хранят награды.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- В 2015 году, когда мы открывали нашу первую выставку «Земляки», Иосиф Давыдович приезжал к нам на эту выставку. Я проводила для него экскурсию, - рассказывает Марина Горбова. - Он с большим интересом слушал все. Обо всех земляках. Это, действительно, было очень приятно, когда человек такого ранга, такого уровня максимально внимательно слушал то, что мы рассказывали. Когда я дошла до его портрета, было немножко как-то неловко. Я говорю: «Вы понимаете, о наградах Иосифа Давыдовича можно говорить очень много, это несколько страниц». «А Вы скажите», - сказал он, лукаво так. Я говорю: «Ну, тогда я скажу только одну - Герой Донецкой Народной Республики». Это было, действительно, знаково. И мы тогда обращались к нему с просьбой передать что-то для музея. Он неоднократно это вспоминал и обещал. Но, к сожалению, обещание выполнить не смог.

Орден Ленина. Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Орден Ленина.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сотрудники музея надеются, что со временем экспозиция, посвященная Иосифу Давыдовичу Кобзону, пополнится. И рассчитывают на помощь землячества Донбассовцев Москвы.

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