2018-09-02T19:09:05+03:00
Политика

На Саур-Могиле лопнула Икона Божьей Матери в момент убийства Александра Захарченко

Участники крестного хода из Магадана хотели подарить этот образ Главе ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Икона Божьей МатериИкона Божьей МатериФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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У выхода со здания театра оперы и балета, где проходит прощание с первым Главой Донецкой Народной Республики, замечаем большую икону.

- Это икона Казанской Божьей матери Державный покров, - рассказывает нам председатель магаданской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Виталий Даниленко.

- Что изображено на ней?

- Образ Божьей матери, пресвятой Богородицы, посередине Георгиевская лента, внизу – ополченцы: Минин и Пожарский. Такая икона присутствовала в 1612 году, когда русские прогнали интервентов, 1812 году на войне с французами, и в 1941 году во время Великой Отечественной войны, - говорит организатор крестного хода. - С Мининым и Пожарским можно сравнить ваших лидеров Республик – они тоже небесные воины.

С этой иконой жители Магаданской области прошли тысячи километров.

- Были в Луганске. Там подарили некоторые иконы Главе Республики Леониду Пасечнику, и спешили к вам, - делится Даниленко.

Александр Захарченко получил смертельные ранение 31 августа в кафе "Сепар" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Александр Захарченко получил смертельные ранение 31 августа в кафе "Сепар"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

31 августа группа участников крестного похода прибыла на Саур-Могилу.

- В день, когда погиб Захарченко, на иконе, которую мы хотели подарить Александру Владимировичу - лопнуло стекло. Теперь подарим ее семье Главы Республики, - сказал Виталий Даниленко.

Можно сказать в этот прошел первый молебен по Александру Захарченко, - в храме его покровителя - Александра Невского.

Гости из Магадана, что одну из икон они установили на месте, где Глава ДНР получил смертельные ранения.

- Образ мы оставили у дерева, куда дончане приносят цветы, - объяснил Виталий Даниленко.

Еще одну икону гости из Магадана установили на место гибели Главы ДНР, куда дончане несут цветы Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще одну икону гости из Магадана установили на место гибели Главы ДНР, куда дончане несут цветыФото: Дмитрий СТЕШИН

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