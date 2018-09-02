На Саур-Могиле лопнула Икона Божьей Матери в момент убийства Александра Захарченко
У выхода со здания театра оперы и балета, где проходит прощание с первым Главой Донецкой Народной Республики, замечаем большую икону.
- Это икона Казанской Божьей матери Державный покров, - рассказывает нам председатель магаданской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Виталий Даниленко.
- Что изображено на ней?
- Образ Божьей матери, пресвятой Богородицы, посередине Георгиевская лента, внизу – ополченцы: Минин и Пожарский. Такая икона присутствовала в 1612 году, когда русские прогнали интервентов, 1812 году на войне с французами, и в 1941 году во время Великой Отечественной войны, - говорит организатор крестного хода. - С Мининым и Пожарским можно сравнить ваших лидеров Республик – они тоже небесные воины.
С этой иконой жители Магаданской области прошли тысячи километров.
- Были в Луганске. Там подарили некоторые иконы Главе Республики Леониду Пасечнику, и спешили к вам, - делится Даниленко.
Александр Захарченко получил смертельные ранение 31 августа в кафе "Сепар"Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
31 августа группа участников крестного похода прибыла на Саур-Могилу.
- В день, когда погиб Захарченко, на иконе, которую мы хотели подарить Александру Владимировичу - лопнуло стекло. Теперь подарим ее семье Главы Республики, - сказал Виталий Даниленко.
Можно сказать в этот прошел первый молебен по Александру Захарченко, - в храме его покровителя - Александра Невского.
Гости из Магадана, что одну из икон они установили на месте, где Глава ДНР получил смертельные ранения.
- Образ мы оставили у дерева, куда дончане приносят цветы, - объяснил Виталий Даниленко.
Еще одну икону гости из Магадана установили на место гибели Главы ДНР, куда дончане несут цветыФото: Дмитрий СТЕШИН