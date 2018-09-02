Как прощались с Главой ДНР Александром Захарченко

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-02T15:48:49+03:00

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За несколько минут до того, как должны вынести гроб с Главой ДНР Александром Захарченко, выходит из строя машина, к которой прикреплен артиллерийский лафет. Двигатель чихает, не хочет заводиться. Водитель что-то подкручивает, и спустя некоторое время – военный грузовик – на ходу.

Машина завелась не сразуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Около «Донбасс Оперы» воцаряется абсолютная тишина – открывается дверь театра. Появляется крест с посмертной табличкой «Захарченко Александр Владимирович (26.06.1976 – 31.08.2018)». Следом начинают выходить военнослужащие с портретом и наградами Главы Республики. Дальше - целая колона с венками: от близких, родных, друзей и от делегаций из братских государств.

Когда начали выносить гроб - дончане рыдалиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Когда из здания театра появляется гроб с телом Александра Владимировича, из толпы слышны рыдания. Для дончан Захарченко был уважаемым лидером. Громкие аплодисменты и выкрики «Спасибо!» и «Не забудем!..» перебивают траурный марш. У всех, даже у здоровых брутальных мужиков, на глазах – слезы.

Несколько десятков тысяч людей пришли проводить в последний пусть Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончане не моут сдержать слезФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Он для нас был настоящим Батей, не зря его так называли, - говорит один из военнослужащих, который пришел проводить в последний путь Верховного главнокомандующего. - Вместе с ним – мы шли хоть куда! И побеждали. Всегда побеждали!

- Его именем нужно назвать одну из улиц Донецка, - говорит пенсионерка Светлана Ивановна. - Он этого по праву заслужил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666918" frameborder="0"></iframe> Вынос гроба с телом Главы ДНР.Павел ХАНАРИН, Никита МАКАРЕНКОВ

Из громкоговорителя театра доносится: «Сегодня Республика прощается с Александром Захарченко. Кто не успел провести в последний путь Главу

Машина завелась не сразуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Траурная колона продвигается по улице Артема к площади Ленина. За ней десятки тысяч дончан, продолжающих аплодировать.

Глава Республики Крым Сергей АксеновФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сразу же за родственниками Александра Захарченко замечаем Главу Республики Крым Сергея Аксенова и депутата Государственной думы Российской Федерации Наталью Поклонскую.

- Александр Захарченко - настоящий народный Герой, Герой России, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. Он в памяти всегда останется для нас настоящим, сильным, храбрым, мужественным героем, на которого нужно равняться. То подлое убийство, циничное, трусливое могли совершить только позорные шакалы. Вот такими они и войдут, и вошли уже в историю. Неважно - кто. Но имя у них одно: трусливые и позорные шакалы, - сказала в сердцах депутат Госдумы Поклонская.

Наталья Поклонская аплодировала вместе с жителями РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/666919" frameborder="0"></iframe> В ДНР провели в последний путь Главу Республики Александра Захарченко.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В то время, когда лафет оказывается на главпочтамте – конца «реки» из людей не видно. Народ растягивается не только по проезжей части центральной улицы города, а и по тротуарам – они бросают цветы к гробу Главы ДНР.

Ио Главы Республики Дмитрий ТрапезниковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Александра Захарченко будет похоронен на «Алее Героев», которая находится на кладбище «Донецкое море», рядом с легендарными комбатами Республики Арсеном Павловым и Михаилом Толстых, которые также были подло убиты в результате террористического акта.

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