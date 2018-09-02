2018-09-02T12:20:07+03:00
Политика

Наталья Поклонская и Сергей Аксёнов простятся c Главой ДНР

На данный момент известно, что Глава Республики Крым и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации уже приехали в Донецк
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Ожидается, что Наталья Поклонская и Сергей Аксёнов придут на прощание с Главой РеспубликиОжидается, что Наталья Поклонская и Сергей Аксёнов придут на прощание с Главой РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецк прибыла делегация из Крыма, чтобы попрощаться с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Ожидается, что скоро депутат Государственной Думы Наталья Поклонская и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прибудут на церемонию, которая проходит в «Донбасс Опере».

Проститься с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко прибли представители четырёх стран. В частности, МИД Республики сообщил о делегации из ЛНР во главе с и. о. Главы ЛНР Леонидом Пасечником, делегации из Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым, делегации Республики Абхазия во главе с вице-премьером Астамуром Кецбой, также приедут члены Совета Федерации — Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков, депутаты Государственной Думы — Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Андрей Козенко.

Церемония началась в 9:00. Сообщается, что она продлится минимум до часу дня. Затем Александра Захарченко похоронят на кладбище возле Гиви и Моторолы.

Сегодня, 2 сентября, жители ДНР прощаются с Александром Захарченко. Для простых людей он был не просто Главой Республики. Это был лидер, который не заболел «звездной болезнью» – а умел слышать каждого.

Среди первых, кто пришел – Дмитрий Трапезников. Теперь на нем – весь груз ответственности за государство. Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, с первых дней войны на Донбассе знала Александра Захарченко. Пришла одной из первых. Плачет.

Еще до начала прощания - 9 утра - к театру «Донбасс Опера» пришли десятки тысяч людей. Из окраин Донецка до театра не доехать – троллейбусы не ходят. В маршрутках – женщины с гвоздиками. Для них купить цветы – уже минус из семейного бюджета. Видно – просто трудяги. Плакать начали еще в транспорте.

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