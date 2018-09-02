Александр Тимофеев простился с Александром Захарченко

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-02T12:10:36+03:00

Не обращая внимания на тяжёлые травмы, Зампред Совмина ДНР несколько долгих минут стоял у гроба погибшего друга, а после утешал его вдову

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Сегодня, 2 сентября, в Донецке проходит прощание с трагически погибшим Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Проводить его в последний путь пришло порядка 70 тысяч человек со всей Республики, а также высокие гости из Луганской Народной Республики, России, Южной Осетии и Абхазии.

Среди всех этих людей был и пострадавший в том же взрыве, который убил Александра Захарченко, Заместитель председателя Совета Министров, Министр доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев.

Несмотря на многочисленные травмы и ожоги, плохое самочувствие и многие другие факторы, он нашёл в себе силы прийти на прощание с погибшим Главой Донецкой Народной Республики. Александр Тимофеев несколько долгих минут стоял перед гробом Главы, положив на него перебинтованную руку, а после подошёл к вдове Александра Владимировича.

Никто не знает, что он говорил ей, но, вероятно, слова утешения и соболезнования.

Александр Тимофеев несколько долгих минут стоял рядом перед гробом ГлавыФото: Юлия АНДРИЕНКО

Александру Тимофееву повезло выжить в том жутком взрыве, который почти полностью уничтожил ресторан «Сепар» в центре Донецка и унёс жизни двух человек. Вместе с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко погиб его телохранитель. Пострадало двенадцать человек.

Вчера, 1 сентября, директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, профессор Эмиль Фисталь подтвердил «Комсомолке», что состояние Александра Тимофеева достаточно стабильное, чтобы он смог прийти на прощание с Главой Республики. Более того, Эмиль Фисталь вызвался лично сопроводить своего пациента на эту последнюю встречу с Александром Захарченко.

Напомним, что сегодня, 2 сентября, в Донецком государственно академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко проходит прощание с погибшем в результате теракта 31 августа Главой ДНР Александром Захарченко. После окончания прощания, процессия пройдёт по улице Артёма вплоть до Резиденции Главы ДНР, а оттуда двинется на кладбище. Похоронен Александр Захарченко будет рядом с Героями Республики Гиви и Моторолой.