Дончане приезжали в пять утра к театру, чтобы проститься с Захарченко

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-02T12:29:42+03:00

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Это воскресное утро ничем не отличалось от остальных, разве что военных на улицах больше, чем обычно. Ближе к оперному театру Донецка вижу все больше и больше людей, женщины в траурных платках, мужчины в темных костюмах – все они несут цветы. В семь утра площадь перед театром еще относительно свободна, но уже через каких-то полчаса она заполняется народом.

Эта очередь людей выстроилась за несколько часов до церемонии прощания.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Над театром портрет Александра Захарченко, но и сейчас мне не верится в повод, по которому я здесь. Нам журналистам по долгу службы приходилось ждать брифингом и пресс-конференций и вот сейчас все наоборот - он ждет нас. Подхожу к людям, которые стоят в очереди самыми первыми.

Парень, ты будешь президентом!

- Мы приехали сюда в пять утра, знали, что народа будет очень много. Для нас Александр Захарченко не просто Глава ДНР, он был много лет нашим соседом. Простите, я не могу говорить, - женщину душат рыдания.

Соседи Александра Владимировича - Марина и Игорь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да, с Сашей мы знакомы давно, - рассказывает ее муж-афганец Игорь, пиджак мужчины весь в орденах и медалях. – Я тоже, хоть и инвалид, рвался в ополчение в 2014 году, а он сказал не надо, побудь с семьей. Он и Главой Республики стал, а остался нашим, земным, простым, безотказным. Я вам историю расскажу интересную. Об этом мало, кто знает. Он учился в Харькове. К нему подошла там цыганка и предложила погадать. Саша смеясь ей дал руку, а она посмотрела и так задумчиво говорит: «Парень, а ты ведь будешь президентом». Это было в 2012 году.

В толпе вижу женщин с маленькими детьми и даже совсем с младенцами. Подхожу к миниатюрной девушке в военной форме с годовалым малышом на руках. Артемка увлеченно играет мамиными наградами на лацкане формы.

Дончане приходят даже с маленькими детьми.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я не могла не прийти, - говорит Даша. - Муж служит, я тоже служила до декрета в 11-ом полку, Батя к нам на позиции часто приезжал. Запомнился настоящим мужчиной – открытым, смелым, справедливым, с прекрасным чувством юмора.

В очереди на прощание с Главой много пожилых людей, некоторые на инвалидных колясках, с ходунками. Многие приехали с самых дальних районов Донецка.

Он сын Донбасса

- Кто он был для меня? Отец? Слишком молод. Пожалуй, сын, - говорит Анна Михайловна, сдерживая слезы. – Такой сын, которым можно было бы гордиться. Те подонки, которые это сделали, заплатят и на том свете заплатят. Сколько же еще нужно страданий, чтобы о нас вспомнили? Сколько, скажите?! Если сейчас нас не признают, то уже все. Пятый год нас истребляют и никому дела нет. Я вторые сутки не сплю, плачу. А моя сестра с Украины позвонила и злорадно так говорит: «Наконец-то! Так ему и надо!» Что теперь с нами со всеми будет?

Он мне как сын - говорит Анна Михайловна.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Все хорошо будет, - заверяет ее мужчина в толпе. – Никто нас в Украину уже не впихнет. Не плачьте.

Вообще атмосфера здесь среди простых людей доброжелательная, все общаются, как старые знакомые. И если военных и зрелых людей я готова была встретить, то столько молодежи просто удивляет.

- Я учиться начал в 2014 году. Тогда всем все было непонятно, хаос. Но я четко знал – мой дом здесь, в Донецке. И именно Захарченко добился признания наших дипломов, возможности получения еще одного диплома в России. Может он не был хорошим оратором, но обещания свои выполнял, - уверенно говорит Александр, студент исторического факультета. - Вот они там сидят на Украине, оскорбляют нас. Мы тоже не святые, но сейчас речь о той стороне границ. Вот мы у них быдло. А погиб человек, главнокомандующий. Не все были с его политикой согласны, не всем он нравился. Но я никого не видел тут, чтобы просто по-человечески не жалел о том, что ушёл человек. Не военный, не Глава. Просто человек. Понимаете разницу?

Официальные лица.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Среди приехавших проститься с Захарченко, вижу легендарного Деки.

- Я только сегодня приехал из Москвы, сегодня же надо и назад. Не приехать не мог. Но говорить сегодня что-то я просто не в состоянии, простите, - просит он.

Деки приехал на один день.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Немногословным оказался и Эдуард Басурин.

- Я в январе этого года отца похоронил. Ощущения такие же, - официальный представитель оперативного командования вытирает слезы. И это непривычно и страшно видеть плачущих военных.

Церемония прощания длилась несколько часов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Проститься с Главой приехал Ташкент

Прощание начинается в девять утра. И наш огромный оперный театр просто не в силах вместить всех желающих. Многочасовая вереница людей идет и идет к закрытому гробу с Главой – министры, главы городов, просто дончане. А в хвост очереди подходят все новые и новые люди, кажется, собрался не только Донецк, но и весь Донбасс. У гроба - вдова и близкие родственники Александра Владимировича. Рядом с ними исполняющий обязанности Главы Республики – Дмитрий Трапезников.

Дмитрий Трапезников - исполняющий обязанности Главы ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Неожиданностью стало появление на похоронах пострадавшего от взрыва министра доходов и сборов Александра Тимофеева (Ташкента). Еще накануне заведующий ожоговым центром Эмиль Фисталь сказал «Комсомолке», что лично будет сопровождать его. Возможно, его появление заставит прикусить злые языки, которые уже успели похоронить Ташкента. К их огорчению, он выглядел довольно неплохо.

Ташкент смог посетить прощание с Главой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Александр Тимофеев долго стоял у гроба, прощаясь с другом. А потом повернулся к вдове Наталье Владимировне, обнял ее и несколько минут что-то говорил ей, утешая.

Ташкент долго стоял у гроба своего друга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Александр Тимофеев утешает вдову Александра Захарченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нескончаемым потом идут к гробу военные. Они в последний раз у гроба Главы отдают честь, многие из них тоже не могут сдержать слез. Прощание с Главой длилось несколько часов.

Церемония прощания длилась несколько часов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уже на улице по пути в редакцию вижу, что поток людей не иссякает – дончане спешат целыми семьями к оперному театру.

Военные отдают честь у гроба Бати.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вот видите, цветов почти не осталось, - говорит продавец в цветочном киоске. – Люди начали покупать с шести утра. А Украина снова скажет, что дончан согнали под дулами автоматов на похороны. Бог им, лжецам, судья.

Но так хочется, чтобы еще в этой жизни наступил справедливый суд. Как этого и хотел всегда первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.