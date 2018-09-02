И вызывается Донбасс, И отзывается Россия! Известный донецкий бард посвятил строки Александру Захарченко

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-02T07:44:46+03:00

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2 сентября Донбасс прощается с Александром Захарченко.

Его в народе называли Батя, или Захар.

Его любили, и, как у нас, донецких, все время критиковали - на то он и Батя. Но чувство, что осиротели 31 августа до конца еще никто не осознал. Сначала Кобзон, потом он. Укро - блогеры ликуют. А мы? Иосиф Давыдович все время говорил о победе, так же искренне о ней говорил и наш Батя. Так что победить - наш долг перед ними.

2 сентября Донбасс прощается с Александром ЗахарченкоФото: Юрий СОБОЛЕВ

Известный донецкий бард и поэт Владимиром Скобцовым, автором песни о Владимире Захарченко, выразил свои мысли по поводу нашего горя:

"Таких людей Господь делает не часто. Такие герои рождаются на донецкой земле...

Донбасс, куда несешься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Эх, Донбасс, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог родиться, в той земле, что не любит шутить.

Вернётся ли Донбасс в Россию? В отличие от зарабатывающей на трассе из варяг в греки матери городов русских с проспектом Бандеры к Бабьему яру - символом украинского гостеприимства, города бункера Гитлера с бронзовой Петлюрой - символом украинского благородства, ОПГ Гуляй-поля, городищах на месторождениях буряка и нечистой силы, отжатых у законных владельцев Лемберга, Станиславова, Унгвара, этот рай не ворован, этот рай - труд, тяжёлый и высокий коллективный труд русского народа.

Зачем Донбасс России? Если вам снятся ласковые руки матери, добрые и сильные руки отца, далёкий и навсегда близкий порог родного дома, вы поймёте Донбасс. Если вам снятся вихры и тёплые ладошки ваших детей, вы поймёте Россию. Если у вас нет этих проблем, не приезжайте на Донбасс - у вас будут проблемы.

Зачем Донбасс Украине? Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать, любит и зверь своё дитя. И только Украина выделяется на общем фоне.

После котлов, в которые угодила самая крупная карательная армия Европы, возникает впечатление, что украинцем рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежиться амфетамином, напасть на Донбасс и умереть.

Вернётся ли Донбасс в Россию - вопрос не от большого ума, Донбасс никогда не менял гражданства, он выживет, он прорвётся, ему не впервой, он и есть Россия.

Сколько до Сталинграда не верило в победу, оказавшись лицом к лицу с фашистской нечистью? Сколько легло под немца, предало, опустило руки, сколько их было? Никто не скажет. Сталинград там, где гибнут за Россию и отступать некуда, и Донбасс не собирается.

Донбасс не прощается со своим лидером. В отличии от выдуманных украинских киборгов, его Герои не умирают. Они и на небе остаются со своим народом, со своей землёй.

Донбасс, куда несешься ты? Молчит домой идущий. Гремит железная музыка Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу другие народы и страны".

2 сентября Донбасс прощается с Александром ЗахарченкоФото: Юрий СОБОЛЕВ

2 сентября Донбасс прощается с Александром Захарченко

Владимир Скобцов посвятил строки Александру Захарченко.

Памяти Александра Захарченко

ДОНЕЦКИЙ СПАС

Столетья предрассветный час,

Век тёмен, времена лихие,

Лицом к лицу к беде Донбасс,

Плечом к плечу в беде Россия.

Восход над родиной погас,

У ада спонсоры крутые,

Накрыло тучами Донбасс,

Ложится тень на всю Россию.

Свистит осколочный фугас,

Потомок Каина и Кия,

Что на прицел берёт Донбасс,

Прицел наводит на Россию.

В садах Господних хриплый бас -

Гудите, трубы заводские!

На небесах сплошной Донбасс,

Под небесами вся Россия.

И на крови Донецкий Спас,

И позывной берёт мессия,

И вызывается Донбасс,

И отзывается Россия.