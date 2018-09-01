Срочная пресс-конференция Министра обороны ДНР: Что сказал Владимир Кононов
Днём, 1-го сентября, состоялась пресс-конференция Министра обороны ДНР Владимира Кононова. Она была вызвана взволнованностью общественности о возможных провокациях на линии фронта со стороны Украины, в связи с гибелью главнокомандующего Республики Александра Захарченко.
- Украинская сторона вчера пыталась пролетами самолетов и вертолетов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши Вооруженные силы для срыва перемирия, - сказал Министр. - При этом заранее были заготовлены, как видеокамеры журналистов, так и ОБСЕ, которые должны были заснять, что мы не придерживаемся Минских договоренностей.
Владимир Кононов добавил, что Вооружённые силы Республики ко всему готовы и не допустят эскалации конфликта.
- Что сейчас происходит на линии соприкосновения?
- Линия боевого соприкосновения находится в усиленном боевом режиме. На данный момент мы контролируем и все так называемые «козьи тропы». Все перекрыто по максимуму.
- Что происходит на пропускных пунктах между Республикой и Украиной? Они работают?
- Они открыты. И буквально сегодня украинская сторона вновь попыталась сделать жесткую провокацию. Они запустили порядка трехсот стариков и детей пешком, в районе Александровского блокпоста, в серую зону.
- А граница с Россией?
- На границе с Россией работаем в интенсивном режиме.
- Вам известны результаты следствия по теракту в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина, в результате которого погиб Александр Захарченко?
- Этот вопрос не ко мне. Я представляю Вооруженные силы Республики, а не министерство внутренних дел, министерство государственной безопасности или прокуратуру, которые занимаются этим делом.
- Вы допускаете, что ожидается эскалация конфликта?
- Мы этого не допустим! Вчера единогласным решением Совмина исполняющим обязанности Главы Республики был избран Дмитрий Трапезников. Сегодня он уже выступил перед депутатами. Мы будем выполнять его команды, как Верховного главнокомандующего.