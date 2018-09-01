Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать ДНР любую необходимую помощь

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-01T14:59:15+03:00

Глава Чечни выразил свои соболезнования по поводу гибели Александра Захарченко и заявил, что готов оказать Донбассу любую помощь.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с трагической гибелью Главы Донецкой Народной Республики готов оказать Донбассу любую помощь:

«В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!», - написал он в своем телеграмм-канале.

Он так же выразил свои соболезнования родным, близким Александра Захарченко, а так же всем жителям ДНР:

«Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек. Я выражаю соболезнование семье, родным, близким и всему народу ДНР».