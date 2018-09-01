2018-09-01T14:08:02+03:00
Политика

Вступивший в должность и.о. Главы Республики Дмитрий Трапезников выступил с речью, в которой призвал граждан работать во имя Российской Донецкой Народной Республикой

В Народном Совете состоялось экстренное заседание, на котором Дмитрий Трапезников официально назначен на должность и.о. Главы ДНР.
Ольга ГОРДО
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Дмитрий Трапезников назначен на должность и.о. Главы ДНР. Фото: facebook.comДмитрий Трапезников назначен на должность и.о. Главы ДНР. Фото: facebook.com
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Сегодня заседание Народного Совета началось с минуты молчания. Депутаты почтили память Александра Захарченко, погибшего вчера в результате теракта.

- Уважаемые присутствующие. Невосполнимый удар нанесен Донецкой Народной Республике. Вчера Александр Владимирович Захарченко погиб в результате теракта. Наш лидер с честью, отвагой и мужеством выполнял все свои обязанности на посту Главы Республики. Он возлагал на себя ответственность в период становления государства, во время агресси Украины. В трудный час испытаний для жителей Донбасса.

Депутаты стоя почтили память Александра Захарченко.

- Вчера состоялось заседание штаба территориальной обороны ДНР, а так же заседание совета министров. На которых принято решение исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики назначить Трапезникова Дмитрия Викторовича.

После чего на трибуну вышел назначенный на должность исполняющего обязанности Главы ДНР Дмитрий Трапезников:

- Очень трудно говорить. От рук украинских карателей погиб глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. У нас у всех вырвали часть сердца, часть души. Для нас он был больше, чем Глава. Для нас он был человеком, который задал вектор развития нашей Республике. Я призываю всех забыть все возможные разногласия, которые возникали в процессе работы. Ведь в споре рождается истина. Я призываю всех продолжать работать во имя того вектора, который задал Александр Владимирович, во имя Российской Донецкой Народной Республики, во имя граждан, Донецкой Народной Республики. Я призываю все ветви власти сохранять спокойствие и продолжать общими усилиями нашу заданную работу. Я уверен, что только общими усилиями мы продолжим тот вектор, который был задан. Мы отомстим за каждую каплю крови. Спасибо.

После сказанной речи, и.о. Главы Республики удалился. После чего Денис Пушилин обратился ко всем собравшимся:

- Уважаемые друзья, уважаемый депутатский корпус, прошу обратить внимание, что работа продолжается в штатном режиме. Взаимодействие органов законодательной власти с органами исполнительной власти будет продолжаться в том режиме, который был до трагедии. Поэтому сейчас надо работать с большей бдительностью, больше понимать ответственность, которая сейчас лежит на депутатском корпусе. И конечно же оказывать содействие, работать одной командой. Залог нашей победы – это, конечно же, командная работа.

На этом экстренное заседание было окончено.

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